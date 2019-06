Dresden

Christian Michel wird zum Jahresende 2019 einen ganzen Dresdner Industriezweig beerdigen, wenn er mit seinem Unternehmen „Coool Case“ von Kaditz nach Reick umzieht. „Kurz vorher wollen wir in Kaditz ein letztes PC-Gehäuse fertigen. Dann stellen wir diesen Geschäftszweig komplett ein“, kündigte der Geschäftsführer beim Richtfest für seine neue Fabrik am Seidnitzer Weg an. „Damit geht eine Ära für diese Stadt und ganz Deutschland zu Ende.“

Produktion nach Asien verlagert

Denn inzwischen ist alle PC-Massenproduktion aus Europa nach Asien abgewandert. Das war vor einigen Dekaden noch ganz anders. Gerade in Dresden hatte die Fertigung von „Kleinstcomputern“ lange Traditionen, die über 60 Jahre zurückreichen. Im DDR-Computerkombinat Robotron gab die PC-Sparte über Jahre hinweg Tausenden Menschen Lohn und Brot. Nach der Wende übernahm die Schäfer-Gruppe die Dresdner PC-Fabrik von Robotron in Gruna. 2003 verlagerte Schäfer diese Produktion in einen Neubau nach Kaditz. Dort machte Christian Michel daraus ein Werk für Elektronik-Sondergehäuse.

Mit Spezialgehäusen für Cloud-Computer und andere Rechenzentren macht sein Unternehmen „Coool Case“ auch weiter gute Geschäfte. Doch die Personalcomputer-Sparte war zuletzt nur noch eine Exoten-Produktion. „PC-Produktion rechnet sich einfach nicht mehr in Deutschland“, ist er sich sicher und will daher die alte Montagelinie gar nicht erst nach Reick mitnehmen. Ende 2019 will mit etwa 80 eigenen Mitarbeitern und bis zu 50 Arbeitern von Vertragspartnern an den Seidnitzer Weg umziehen. Am neuen Standort soll sich das Team stärker auf Kleinserien und Auftrags-Entwicklungen konzentrieren.

Maßgeschneiderter Produktionskomplex

Die Fabrik im Gewerbegebiet Reick zieht Michel übrigens nicht selbst hoch: Er lässt sich vom Immobilien-Unternehmen „Aurelis Real Estate“ einen maßgeschneiderten Produktionskomplex errichten, in den er sich dann einmietet. „Das ist inzwischen ein sehr beliebtes Modell“, betonte „Aurelis Real Estate“-Chef Ivo Iven. „Die Unternehmen müssen sich dabei nicht so viel Eigenkapital besorgen, um die Investition zu finanzieren. Und sie können bei Bedarf Flächen abgeben oder zumieten, wenn die Geschäfte schlecht laufen oder sie expandieren wollen.“

Gleich nebenan baut Iven gerade eine Lagerhalle nach dem selben Modell für einen – noch ungenannten – Getränkedienstleister, der sich hier ansiedeln, aber lieber mieten statt selber investieren will. Beide Hallen umfassen je 6100 Quadratmeter, hinzu kommen 850 Quadratmeter Büroflächen. Die Gesamtinvestition bezifferte Ivo Iven auf rund zehn Millionen Euro.

Von Heiko Weckbrodt