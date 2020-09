Dresden

Verdutzte Blicke allenthalben: Seit Beginn vergangener Woche zieht ein dickes Rohr im Kaitzbach in Strehlen am Verbindungsweg zwischen Kreischaer Straße und Julius-Otto-Straße die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich. Der Grund: Schon in Kürze werden hier Bauleute anrücken, um die marode Stützwand zu erneuern. Die ist nach Angaben der Stadt auf einer Länge von rund zehn Meter unterspült, die dauerhafte Standfestigkeit deshalb gefährdet.

Abhängig vom Wetter und vom Wasserstand im Kaitzbach wollen die Arbeiter nun diese Woche damit beginnen, den Fuß der Stützwand zu sanieren. Um den Bereich trockenzulegen, war zunächst die Installation des Rohrs notwendig, mit dem das Wasser gewissermaßen an der Wand vorbeigeleitet wird. Ein Damm am oberen Ende fängt das Wasser des Kaitzbachs auf und leitet es wie ein Trichter in das Rohr. Die Arbeiten werden den Angaben der Stadt zufolge – sofern nichts dazwischenkommt – bis 25. September erledigt sein, danach wird auch das Rohr aus dem Bach wieder verschwinden.

Von seko