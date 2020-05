Dresdens erste Dauerausstellung zum Thema Diabetes

Dresden

Ihm ist die Aufregung anzusehen – zum ersten Mal zeigt Onno Janßen seine fertige Diabetes-Ausstellung im Brix Verein an der Eisenberger Straße. Ein halbes Jahr ist vergangen seit seinem Aufruf an die Dresdner, ihm alles zu bringen, was mit Diabetes zutun und ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Stand er im November noch vor halb leeren Vitrinen, sind die Schränke rings um ihn gut gefüllt – von alten Spritzen und Insulinpumpen, über Sterilisatoren bis zu konservierten Bauchspeicheldrüsen von Katze und Hund.

Bei Onno Janßen gibt es die Volkskrankheit Diabetes zum Anschauen. „Es geht mir aber nicht nur ums Ausstellen, sondern auch um den Inhalt“, sagt der Dresdner. Deshalb hält seine Ausstellung auch zahlreiche Infos und Lesestoff parat. Wie sieht die Früherkennung aus? Was ist eine Remissionsphase? Wie leistet man erste Hilfe bei einem Diabetes-Patienten? Onno Janßen will seine Besucher aufklären, „ Diabetes von A bis Z“, wie er es nennt. Um sich alles in Ruhe anzusehen, brauche man maximal eineinhalb Stunden.

Onno Janßen selbst erhielt seine Diagnose vor fünf Jahren. Seitdem kämpft er nicht nur für seine Gesundheit, sondern auch für die anderer Diabetes-Patienten. „Mir ist es wichtig, dass die Leute Bescheid wissen, über die Krankheit, aber auch die Früherkennung“, sagt er. „Besonders in Zeiten von Corona“. Schließlich gehören Diabetiker zur Risikogruppe für Covid-19.

Mit seiner Ausstellung will Janßen nicht nur Erkrankte anlocken, sondern auch deren Angehörige. Er will Betroffene dazu ermuntern, sich Hilfe zu suchen, auch psychologische. Denn eine chronische Krankheit betrifft nicht nur den Körper, sondern auch an die Psyche. „Ich konnte meinem Körper damals gar nicht mehr vertrauen“, erzählt Janßen. Sein persönliches Highlight: die Steckbriefe von erkrankten Prominenten wie Halle Berry und die Twitterposts einer Diabetikerin, die ihre Krankheit ganz und gar öffentlich machte. „Ich will die Krankheit entmystifizieren“, sagt Janßen.

Wer sich die Dauerausstellung rund um die Volkskrankheit ansehen möchte, kann sich per E-Mail anmelden. Aufgrund der Corona-Krise lässt der Kurator vorerst nur einen Besucher oder zwei Mitglieder desselben Hausstandes in die Räume. Sobald es möglich ist, soll das Projekt jedoch auch ein Ort werden, an dem sich Betroffene austauschen können – bei einer Tasse Kaffee oder Tee.

Besichtigungsanfragen an brix_pieschen@yahoo.de, Eisenberger Straße 9, Eintritt frei

Von Laura Catoni