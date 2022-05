Dresden

Das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden setzt sich für die vom russischen Angriffskrieg bedrohten Kultureinrichtungen in der Ukraine ein. Laut eigenen Angaben sammelt das Museum als Mitglied des Dresdner Notfallverbunds Hilfsmittel wie Luftpolsterfolie, Feuerlöscher, Luftentfeuchter, Arbeitsschutz, Verpackungsmaterial, Schaufeln und Paletten und schickt diese in das Kriegsland.

Der Dresdner Notfallverbund entstand 2011 als freiwilliger Zusammenschluss von Museen, Bibliotheken und Archiven mit dem Ziel, wertvolles Kulturgut im Not- und Katastrophenfall mit fachlicher Kompetenz zu schützen und wiederherzustellen. Mit der Aktion folgte der Verbund dem Aufruf von Kulturstaatsministerin Claudia Roth zur Bildung eines Netzwerks „Kulturgutschutz Ukraine“.

Ziel ist, die dortigen Institutionen materiell zu unterstützen, damit sie vom Krieg bedrohtes Kulturgut sichern können, um so die kulturelle Identität des Landes zu bewahren. Eine erste Hilfslieferung in Richtung Ukraine erfolgte am 26. und 27. April mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks. Dabei waren Spenden des Hygiene-Museums selbst, aber auch von den Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen und der HIT „Holzindustrie Torgau“. Spenden können sowohl Kulturinstitution als auch Firmen oder Privatpersonen. Wer etwas abgeben will, kann sich per E-Mail ans Museum wenden.

Kontakt maria.morstein@skd.museum

Internetwww.notfallverbund.de

Von Laura Catoni