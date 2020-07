Dresden

Die Deutsche Post kündigt an, vom 10. bis 13. August vier neue DHL-Packstationen im Dresdner Stadtgebiet aufzustellen. An der Ludwig-Kossuth-Straße 49 in Hellerau, an der Uhlandstraße 5 und der Budapester Straße 6 in der Südvorstadt sowie an der Cossebauder Straße 6 in Cotta können angemeldete DHL-Kunden künftig ihre Pakete auf Wunsch kontaktfrei und rund um die Uhr empfangen und verschicken.

Von DNN