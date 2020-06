Deutsche Bank mit ordentlichem Wachstum in Dresden

Dresden

Die Deutsche Bank, die in Dresden rund 80.000 Kunden betreut, hat 2019 vor Ort auch ordentlich zugelegt. Um 8 Prozent – auf 2,94 Milliarden Euro – sei das Geschäftsvolumen gegenüber dem Jahr davor gestiegen, teilte der Jan Böttger, Sprecher der hiesigen Geschäftsleitung und Leiter Privatkunden im Marktgebiet Dresden, mit.

Gründung vor 150 Jahren

Das Wachstum gebe Rückenwind für 2020, in dem das Geldhaus nicht nur auf die Gründung vor 150 Jahren zurückblickt, sondern auch auf den Start des Bankgeschäfts vor 30 Jahren auf dem Gebiet der DDR. Ein wichtiger Meilenstein sei dabei die Einführung der D-Mark am 1. Juli 1990 gewesen, so Jan Böttger.

Anzeige

Einlagen wachsen langsamer

Für die guten Zahlen im vergangenen Jahr sorgte trotz dauerhaftem Zinstief die Entwicklung an den Wertpapiermärkten, die Anlegern mit entsprechenden Depots Gewinne bescherten. Das Depotvolumen sei bis Ende Dezember 2019 in der Stadt um 28 Prozent auf 680 Millionen Euro angewachsen. Deutschlandweit sind der Bank bei Wertpapieren sowie Vorsorge- und Versicherungsprodukten mit netto 1,9 Milliarden Euro so viele neue Mittel zugeflossen wie zuletzt 2014. Das Einlagenvolumen betrug in Dresden rund 1,42 Milliarden Euro – rund 2 Prozent mehr als im Jahr davor. In riskanten Anlagezeiten wie diesen sicher kein Nachteil.

Weitere DNN+ Artikel

Kredite legen um 4 Prozent zu

Um 4 Prozent konnte die Deutsche Bank in der sächsischen Landeshauptstadt ihr Kreditgeschäft ausbauen – es erreichte im Vorjahr in Dresden einen Umfang von 834 Millionen Euro und floss an Häuslebauer sowie in Anschaffungen der Kunden.

Corona beflügelt digitale Angebote

Wie alle Banken weitet auch die Deutsche Bank ihr digitales Angebot sukzessive aus. „Bereits in den ersten Tagen des Lockdown haben die Privat- und Firmenkunden das Online-, Mobile und Telefonbanking deutlich häufiger genutzt als bisher. Unsere Mobile App ist zudem mehrfach als die beste Finanz-App in Deutschland ausgezeichnet worden“, erklärt Böttger, und verweist auch auf den Einlagenmarktplatz ZinsMarkt und die digitale Vermögensverwaltung ROBIN.

Unternehmensbank für Firmen

Seit Mitte 2019 begleite die Deutsche Bank Firmen mit ihrer Unternehmensbank Deutschland, erklärt Andreas Fichte, Leiter Firmenkunden im Marktgebiet Dresden. Zur Unternehmensbank in Deutschland gehören 4000 Mitarbeiter an mehr als 120 Standorten. In der Region Ost werden aus 29 Standorten heraus insgesamt circa 200 000 Unternehmen unterschiedlicher Größe begleitet, davon rund 15 000 Unternehmen in und um Dresden.

Die Corona-Krise beschäftige Firmen und Privatkunden gleichermaßen, bekräftigt Jan Böttger. Vermögensabsicherung mit Blick auf wankende Kapitalmärkte, die Stundung von Krediten sowie – auf Firmenkundenseite – die Realisierbarkeit von KfW-Krediten und Liquiditätslösungen seien die Hauptthemen, die Kunden umtreiben. Natürlich berate das Institut auch zu Fragen der Corona-Hilfsprogramme.

Von Barbara Stock