Meißen

Die Dresdner Friseurmeisterin Madlen Wenerski war die erste Frau, die zum „German Hairdresser of the year“ gekürt wurde. Zwei Jahre lang kreierte sie zudem im Designteam eines namhaften Haarpflegemittelherstellers Frisurentrends.

Fashion-Week und Shopping-Queen

Bei der Fashion-Week war sie mehrmals dabei und arbeitete für verschiedene Designer, zuletzt 2019 für Kilian Kerner. Zudem schaffte sie es bei einem der firmenneutralen Top-Hair Business-Wettbewerbe in den Klub der Besten – und zwar mit dem Design-Konzept für ihren Friseursalon an der Ostra-Allee.

Ein Umfeld zum Wohlfühlen mit klaren Linien, natürlichen Materialien, gedeckten Farben und ausgesuchten Accessoires ist der 46-Jährigen wichtig.

Seit der Schulzeit ein Paar

Wie sie und ihr Mann Rigo, die bereits seit der gemeinsamen Schulzeit ein Paar sind, das in ihrem Zuhause umsetzen, konnten Fans der Sendung „Shopping-Queen“ mit Designer Guido Maria Kretschmer vor zwei Jahren schon mal sehen. Denn bei einer dieser Sendungen war die Dresdner Friseurmeisterin dabei. Madlen Wenerski wohnte da mit ihrem Mann, Sohn Valentin und Tochter Helene gerade mal drei Jahre in der Doppelhaushälfte an der B6 in Meißen.

„Eine Freundin hat mich animiert, mich bei Shopping Queen zu bewerben“, sagt sie. „Aus Spaß habe sie das gemacht. Schon am nächsten Tag klingelte das Telefon.“ Nach einem Interview und einer Inspizierung ihres Zuhauses hatte es die gebürtige Löbauerin tatsächlich in die Fernsehsendung geschafft.

Charmanter Guido Maria Kretschmer

„Eine tolle Erfahrung“, sagt sie. Nicht nur weil Guido „wirklich sehr charmant“ sei. Es habe vor allem viel Spaß gemacht. Mit den anderen Kandidatinnen habe sie noch heute hin und wieder Kontakt.

Allerdings sei es auch sehr stressig gewesen. „ Zum einen räumt man, wenn ein Fernsehteam in die Wohnung kommt und Fremde den eigenen Kleiderschrank durchsuchen, vorher natürlich ganz besonders sorgfältig auf. Ich hab sogar die Schlübber auf Kante gelegt“, gibt sie unumwunden in schönstem Sächsisch zu. Und dass Uralt-Wohlfühlklamotten für die Zeit der Drehtage ins Exil mussten.

Norwegerpullover sind nicht ihr Ding

Zum anderen habe sie total unterschätzt, wie viel Arbeit das ist, eine solche Shopping-Queen-Folge zu drehen. „Das geht wirklich eine Woche lang täglich von 10 bis 22 Uhr. Da brauchst du Urlaub.“

Nicht nur das Thema erfahre man tatsächlich erst zum Start der Dreharbeiten. „Auch in welche Läden von der eingereichten Liste man am Ende wirklich darf. Zum Glück war mein Lieblingsladen dabei“, so Madlen Wenerski.

Genutzt habe das aber nichts. Denn sie musste ein Outfit rund um das Thema „Norwegerpullover“ shoppen. „So gar nicht mein Ding.“ Zudem habe sie tatsächlich lediglich einen einzigen solchen Pulli bei ihrer Shopping-Tour gefunden.

„Ein weißes T-Shirt ist bei mir schon was Verrücktes“

„Ich liebe ja kuschlige Sachen, auch Überwürfe, aber dieser Pulli war ein Kratzding.“ Und auf Muster und dann auch noch mit Glitzer stehe sie gar nicht. „Ich favorisiere die Farben Grau und Rosenholz, da gibt es bei meiner Garderobe farblich keine großen Ausschläge“.

Ehemann Rigo setzt auf Blau und Schwarz. „Ein weißes T-Shirt ist bei mir schon was Verrücktes“, sagt der 48-jährige studierte Diplomkaufmann. Er ist im Friseurunternehmen mit derzeit 15 Angestellten „Mädchen für alles“, wie er selber formuliert. Vor allem aber hat er die Finanzen im Blick – auch zu Hause. „Ich sage, was ich möchte, er schaut, ob es geht“, so Madlen Wenerski mit einem Augenzwinkern.

Very British

Nicht nur in ihrem Friseurgeschäft, sondern auch in ihrem Zuhause ist Mut zur Farbe bei Familie Wenerski dagegen Programm. Ein namhafter britischer Traditionshersteller, der sich bei seinen Tapeten und hochpigmentierten gedeckten Farben weitgehend an historischen Farbpaletten orientiert, treffe genau ihren Nerv.

So steht in der Küche ins Petrol gehendes Blau als Kontrast zu den rosenholzfarbenen Fliesen. Im Treppenaufgang findet sich ein intensives Blau neben Violett und Taupe. Ein Sofa und ein Bild des Dresdner Künstlers Richaâârd ( Richard Mansfeld) in Knallrot, Letzteres gekauft bei einer der Designausstellungen im eigenen Salon, setzen Kontrapunkte.

„Wir mögen schöne Treppen“

Accessoires wie die raffiniert aufgehängten Bücher und Fotoalben oder auch der dezente selbst gebundene Kranz sind sparsam eingesetzt, denn die Treppe an sich – vor allem das Geländer – spielt die Hauptrolle. „Wir mögen schöne Treppen“, erzählen die beiden. Und dass sie mal von einem selbst gebauten Haus mit einer Treppe aus gefaltetem Cortenstahl als Mittelpunkt geträumt hätten. Aber das hätte ihr Budget gesprengt.

Heute sind sie glücklich über ihre Doppelhaushälfte in Meißen mit großem Garten, wo sich auch Katze Fine wohlfühlt und für die beiden Labradore Lola und Else genügend Platz ist. „Wir haben erst in der anderen Haushälfte zur Miete gewohnt. Dann ergab sich die Chance, diese Seite hier zu kaufen“, erzählt Madlen Wenerski. „Wir haben sofort zugeschlagen.“

Schönes Haus mit Flair und Charakter

Die Doppelvilla, 1928 mit Bezug zur klassischen Moderne erbaut, habe der in Meißen bekannte Architekt Arno Keil entworfen, erfahren wir. „Es ist ein wahnsinnig schönes Haus mit Flair und Charakter“, so Madlen Wenerski. Allerdings gab und gibt es in dem Haus viel zu tun.

Jahrzehnte waren in dieser Doppelhaushälfte zwei Wohnungen untergebracht. Aus diesem Grund errichtete Trennwände und erfolgte Einbauten galt es wieder zu entfernen. „Wir haben Elektrik und Wasserleitungen erneuert, die noch vorhandene Schiebetür im Erdgeschoss freigelegt, die Böden aufgearbeitet“, fängt das Paar an zu erzählen. Ihr Ziel ist, so viel wie möglich von der alten Substanz zu erhalten.

Nicht nur Gussheizkörper haben überdauert

So finden sich im Haus neben einer modernen Gasheizung und einem Kamin mit Cortenstahlverkleidung noch Gussheizkörper und in die Jahre gekommene Doppelfenster. „Wir haben uns an denen, an den Türen und vor allem an dem über drei Etagen reichenden filigranen Treppengeländer, das bis zu sechs Farbschichten aufwies, die Finger blutig geschliffen“, so Madlen Wenerski. Doch das Ergebnis lohne die Mühe.

Viel ist noch zu tun. Innen sind zum Beispiel noch nicht alle Fensterrahmen gestrichen. Die alte Doppelflügeltür aus der Zeit, als im Haus zwei Wohnungen untergebracht waren, ist Madlen Wenerski ein Dorn im Auge. „Ich hatte die Wahl – entweder das schicke Designwaschbecken, oder eine neue Tür. Für beides hat das Geld nicht gereicht.“ Die Entscheidung fiel für das Waschbecken. So muss die Tür noch warten.

„Ich liebe die Veränderung“

Der Hauskauf und damit das Sesshaftwerden war für das Paar ein Riesenschritt. „Vorher sind wir zwischen Weißig und Meißen bestimmt zehn Mal umgezogen, waren fast schon Nomaden“, erzählt sie. „Das hatte viele Vorteile. Man kann einfach die Wohnung wechseln, wenn sich die Bedürfnisse ändern. Man sortiert vor einem Umzug aus und häuft nicht so viel Krempel an. Und außerdem ist es toll, eine neue Wohnung zu gestalten. Ich liebe die Veränderung.“

Immer mal wieder umgestalten, Neues ausprobieren und sich trotz Tiefschlägen wie dem Totalschaden nach dem verheerenden Hochwasser 2002 nicht unterkriegen lassen – das ist auch beruflich Prinzip von Madlen und Rigo Wenerski. Dieses Jahr steht im Frühsommer der Umzug des Friseursalons an. „Ich erfinde mich noch mal neu“, kündigt die Friseurmeisterin an.

Corona-Lockdown und finanzieller Bumerang

Und sie hofft, dass sie mit ihren Mitarbeitern wenigstens Anfang Februar wieder durchstarten kann im Salon. „Meine Mitarbeiter sind alle in Kurzarbeit. Wir versuchen, wie beim ersten Lockdown die Gehälter auf 80 Prozent aufzustocken.“ Ob sie das durchhalten kann, ist eine Frage der Zeit.

Jeder Schließtag wegen Corona reißt ein tieferes Loch in den Geldbeutel. „Wir rangieren derzeit mit den Geldern. Programme für Selbstständige, die bei uns greifen, gibt es in Sachsen nicht. Wir leben vom Ersparten. Das kann man eine Weile durchhalten, aber nicht ewig“, so das Paar. Und gestundete Kassenbeiträge sowie Kredite müssten ja zurückgezahlt werden. „Das kommt dann wie ein Bumerang zurück.“

Von Catrin Steinbach