Neustädter Abfangkanal: Bau bringt Verkehrsbehinderungen

Dresden

Die rostroten Röhren liegen seit mehr als einem Jahr auf dem Geh- und Radweg der Kötzschenbroder Straße. Durch sie hindurch rauscht das gesamte Abwasser, das die Bewohner der Neustädter Elbseite erzeugen. „Wasserhaltung“ nennen Fachleute der Stadtentwässerung Dresden diese Anlage – sie wird gebraucht, damit der Neustädter Abfangkanal entlang der Kötzschenbroder Straße und unter der Flutrinne hindurch saniert werden kann.

Diese 7,4 Millionen Euro teuren Ar­beiten sollen spätestens im Februar 2020 zu Ende gehen, wie Torsten Seiler von der Stadtentwässerung Dresden sagt. Dann verschwinden die rostroten Abwasserrohre von der Kötzschenbroder Straße und tauchen wenig später in der Flutrinne wieder auf.

Ganz ohne Verkehrsbehinderung geht es nicht

Denn im Juni 2020 will die Stadtentwässerung den letzten Abschnitt des Neustädter Abfangkanals erneuern. Dafür werden wie beim jetzt im Bau befindlichen Abschnitt unter der Kötzschenbroder Straße vorgefertigte Rohrsegmente in den bestehenden Kanal aus Stampfbeton eingezogen, der in diesem Abschnitt 2,60 bis 2,80 Meter hoch ist.

Dafür müssen vier sehr tiefe Gruben ausgehoben werden, von denen drei im Straßenraum liegen. Um den Neustädter Kanal für den Umbau trocken zu kriegen, werden die Abwässer durch eine oberirdische Übergangsleitung quer durch die Flutrinne geführt. Diese ist an einer Baustraße verankert, die verhindern soll, dass die „Wasserhaltung“ im Hochwasserfall davon gespült wird.

Für die Kanalarbeiten wird übergangsweise ein dickes Abwasserrohr über einer Baustraße durch die Flutrinne bis zur Kläranlage Kaditz verlegt. Quelle: Anja Schneider

Besonders die erste Baugrube wird dem Verkehr Probleme machen, meint Eiko Steingräber vom Planungsbüro ACI. Er hat die Kanalsanierung in dem 1,4 Kilometer langen Abschnitt geplant und dabei darauf geachtet, so wenig Behinderungen wie möglich zu schaffen. „Ganz ohne geht es aber nicht“, sagt er.

Die erste Baugrube hat er im Kreisverkehr platziert, wo sich Sternstraße, Scharfenberger Straße und Rethelstraße kreuzen. Gegraben werde extra in der Mitte des Kreisverkehrs, um so wenig wie möglich vom Straßenraum in Beschlag zu nehmen. Trotzdem ist es nicht mehr möglich, über die Scharfenberger Straße in Richtung Böcklinstraße zu fahren, sobald die Ar­beiten begonnen haben.

Abschluss im Januar 2021

Die nächste Baugrube entsteht an der Scharfenberger Straße auf der Verkehrsinsel an der Einmündung in die Kaditzer Straße. Dort geht es mit 9,85 Meter am tiefsten hinab. Auf der Fläche lasse sich die dafür nötige Grube aber problemlos einrichten, meint Planer Steingräber. Auch die Feuerwehr könne jederzeit problemlos aus der nahen Wache Übigau ausrücken, verspricht er.

Im Kreisverkehr Stern-/Scharfenberger und Rethelstraße wird im kommenden Sommer eine 7,40 Meter tiefe Baugrube gegraben. Quelle: Anja Schneider

Anschließend wechselt der Kanalbau auf die andere Seite der Washingtonstraße, ohne dass der dort rollende Verkehr etwas davon bemerkt. Die zwei Baugruben an dieser Stelle sind eher unproblematisch: Eine entsteht auf dem Parkplatz des Sigma-Technologieparks, die andere kurz vor dem Kläranlagengelände. Die genauen Baukosten für den Abschnitt sind noch nicht berechnet, die Stadtentwässerung rechnet derzeit mit Ausgaben von mehr als zehn Millionen Euro.

Das ist noch einmal viel Geld, das aber dringend investiert werden muss. Der Neustädter Abfangkanal wurde wie sein Pendant auf Altstädter Seite zur Inbetriebnahme der Kläranlage vor 109 Jahren gebaut, ist nach der langen Zeit entsprechend sanierungsbedürftig. Im Januar 2021 sollen die Arbeiten im Abschnitt von der Flutrinne bis zur Kläranlage beendet sein – damit hat die Stadtentwässerung dann den letzten Teil des Abfangkanals erneuert.

Von Uwe Hofmann