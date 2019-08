Dresden

Die Freien Wähler Sachsen haben Beschwerde gegen die Nichtzulassung ihrer Direktkandidaten in den sieben Dresdner Wahlkreisen beim Verfassungsgerichtshof des Freistaats Sachsen eingereicht. Das bestätigte Steffen Große, Landesvorsitzender der Freien Wähler, am Freitag den DNN. Die Entscheidung habe die Wählervereinigung am Donnerstag nach anwaltlicher Beratung getroffen.

Bestellter Landesvorstandstatt gewählter

Der Kreiswahlausschuss hatte am 5. Juli die sieben Direktkandidaten der Freien Wähler nicht zur Wahl zugelassen, weil den Wahlvorschlag neben Große und der stellvertretenden Landesvorsitzenden Astrid Beier mit dem Dresdner Joachim Guzy auch ein bestelltes Landesvorstandsmitglied unterschrieben hat. Es hätten aber drei gewählte Landesvorstandsmitglieder unterschreiben müssen, stellte der Kreiswahlausschuss fest.

Die Freien Wähler reichten am 11. Juli Beschwerde bei der Landeswahlleiterin ein, die aber abgewiesen wurde. Jetzt stellt die Wählervereinigung auf Zulassung ihrer Direktkandidaten auf dem Wege der Einstweiligen Anordnung. Nachdem der Sächsische Verfassungsgerichtshof eine Entscheidung des Landeswahlausschusses zur Liste der AfD korrigiert hat, sehen auch die Freien Wähler Erfolgsaussichten mit einer Verfassungsbeschwerde, erklärte Große. „Wir haben alle zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel ausgeschöpft, sehen aber einen schwerwiegenden Verstoß.“

Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht

Die Freien Wähler haben auch Dienstaufsichtsbeschwerde bei der Stadtverwaltung gegen Kreiswahlleiterin Sandra Engelbrecht eingereicht. Hintergrund: Am 14. Mai übergaben die Freien Wähler die Liste mit den sieben Direktkandidaten. Am 14. Juni habe man ein Mängelschreiben der Stadt erhalten, in der zwei formale Fehler aufgezeigt worden seien. Die Mängel seien am 18. Juli abgestellt worden, so Große. „Dass es ein Problem mit den Unterschriften gab, wurde uns nicht mitgeteilt“, erklärt der Landesvorsitzende.

Er wolle Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) mit der Dienstaufsichtsbeschwerde auf einen Missstand hinweisen. „Auch wenn es in unserer Verantwortung liegt, einen ordentlichen Wahlvorschlag vorzulegen: Der Kreiswahlausschuss hatte ausreichend Zeit, die Unterlagen zu prüfen und uns frühzeitig auf Mängel hinzuweisen.“ Das sei ja in zwei Fällen auch geschehen, nur eben im entscheidenden dritten Fall nicht. „Der Ausschluss unserer Direktkandidaten kam für uns völlig überraschend.“ Er habe den Eindruck, dass neue politische Konkurrenz besonders kritisch unter die Lupe genommen worden sei.

Stadt Dresdenprüft Zuständigkeit

Die Stadtverwaltung bestätigte auf Anfrage der DNN den Eingang der Dienstaufsichtsbeschwerde. Gegenwärtig werde geprüft, ob Dresden für die Bearbeitung der Beschwerde zuständig ist. Die Kreiswahlleiterin sei im Zuge der sogenannten Institutionsleihe für den Freistaat tätig gewesen, da es sich um die Landtagswahl handelt.

Sollte im Zuge der Prüfung der Dienstaufsichtsbeschwerde deutlich werden, dass nicht entsprechend der Kommunalwahlordnung verfahren wurde, dann muss für die künftigen Prüfungen das Verfahren korrigiert werden, erklärte die Stadtverwaltung.

Den Freien Wählern nützt eine mögliche Korrektur des Verfahrens für die Landtagswahl nicht. Sie setzen ihre Hoffnungen auf den Verfassungsgerichtshof. In Leipzig war die Verfassungsbeschwerde am Freitagmorgen noch nicht eingegangen. „Unser Anwalt hat den Schriftsatz am Donnerstagabend in die Post gegeben“, erklärte Große.

Von Thomas Baumann-Hartwig