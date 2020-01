Autobahnzubringer: Lommatzscher Straße in Dresden wird voll gesperrt

Dresden

Seit 2017 baut die Stadtwerke-Tochter „ Drewag Netz“ an einem Fernwärmenetz in Pieschen. Das zurückliegende Jahr war für die Anwohner dort besonders anstrengend: Vier Kilometer Fernwärmeleitung wurden in den Straßen des Stadtteils verlegt, was viele Umleitungen zur Folge hatte. Derzeit gibt es noch Baustellen an der Moritzburger Straße, Leisniger Straße, Osterbergstraße und Volkersdorfer Straße.

Auf der Moritzburger Straße in Pieschen-Süd sollen die Arbeiten bis zum Frühjahr beendet sein. Quelle: Anja Schneider

Das Pensum verringert sich in diesem Jahr auf etwa 2,5 Kilometer, verspricht der Projektverantwortliche Norbert Gassel etwas Entspannung. Allerdings haben es die Projekte, die sich die Drewag Netz für das laufende Jahr vorgenommen hat, durchaus in sich: In der nächsten Woche beginnt der Ausbau auf der Einkaufsmeile Oschatzer Straße, im Februar dann auf Wurzener Straße und im Anschluss auf der Lommatzscher Straße – jeweils unter Vollsperrung.

Oschatzer Straße : Die Geschäfte bleiben erreichbar

Auf der Oschatzer Straße werden zwischen Leipziger Straße und Bürgerstraße auf einer Länge von 360 Metern zwei Fernwärmeverteilleitungen verlegt. Die Arbeiten erfolgen in mehreren Bauphasen unter Vollsperrung. Begonnen wird am Montag mit dem ersten Bauabschnitt, der sich von der Kreuzung Konkordienstraße/ Oschatzer Straße in Richtung Leipziger Straße bis Höhe Oschatzer Straße 8 erstreckt. Es ist geplant, diesen bis Mitte März zu beenden.

Der zweite Abschnitt reicht dann bis zur Leipziger Straße. In der Zeit des Stadtteilfestes St. Pieschen wird eine Baupause eingelegt, um die Feiernden nicht zu behindern. Anschließend wird der Ausbau zwischen der Konkordienstraße und der Bürgerstraße erfolgen. Ende November soll alles fertig sein. Die Drewag Netz verspricht, dass Fußgänger die Geschäfte jederzeit erreichen können.

Wurzener Straße : Kurze Abschnitte beugen Kollaps vor

Was auf der Wurzener Straße passiert, gehört streng genommen nicht zur Fernwärme-Erschließung in Pieschen. Die wird von der EU gefördert und kostet mitsamt einem neuen Elbtunnel für die Fernwärmehauptleitung unterhalb der Marienbrückerund 27 Millionen Euro. Auf dem Gelände des Sachsenbades hatte dieses Vorhaben Ende vergangenen Jahres sein Finale erreicht. Die Drewag Netz plant nun den Anschluss weiterer Stadtteile von Pieschen aus – deshalb wird zum Beispiel in der Volkersdorfer Straße gebaut, über die man Trachau erreichen will.

In der Wurzener Straße geht es um Kaditz. Voraussichtlich in der zweiten Februarhälfte beginnen die Arbeiten, für die die wichtige Straße, auf der auch eine Premiumbuslinie der Dresdner Verkehrsbetriebe verkehrt, voll gesperrt werden muss. Das vor allem, weil zeitgleich eine 110-Kilovolt-Mittelspannungsleitung erneuert wird, die Straße deshalb fast auf ganzer Breite aufgegraben wird. Man werde in kurzen Abschnitten bauen, damit die Busse eine kurze Umleitung fahren können und auch nicht zu viele Parkplätze auf einmal verschwinden, sagt Norbert Gassel.

Lommatzscher Straße : Autobahnzubringer gesperrt

Haben die Arbeiten die Leipziger Straße erreicht, wird es spannend. Die Hauptverkehrsader wird nicht gesperrt. Stattdessen drücken Spezialisten die neuen Fernwärmerohre unter ihr hindurch – so wie 2017 schon auf Höhe der Erfurter Straße. Vom Dreißigplatz geht es dann bis zur Bunsenstraße weiter – unter Vollsperrung der Lommatzscher Straße. Auch dort werden mehrere Abschnitte gebildet.

Laut Norbert Gassel geht es bei dem Ausbau vor allem darum, ein kleineres Heizkraftwerk an der Radebeuler Straße abzulösen. Gleichzeitig wird das Gebiet zwischen Lommatzscher Straße und An der Flutrinne erschlossen, wo Investoren in den nächsten Jahren mehrere Wohngebäude errichten wollen. Im November dieses Jahres sollen die Arbeiten auf dem Autobahnzubringer abgeschlossen sein.

Bürgerstraße : Diesmal ist keine Sperrung nötig

Auch in Pieschen-Süd gehen die Arbeiten weiter. Nachdem dort die Haupttrasse verlegt ist, geht es jetzt um die Verästelungen des Netzes. Das ist kompliziert, weil die Stadt in diesem Jahr die Torgauer Straße sanieren will, wie Projektleiter Norbert Gassel sagt. Dass die Stadt die Straße rekonstruieren will, ein Jahr nachdem die Drewag Netz dort Leitungen verlegt hat, hatte im vergangenen Jahr schon für Unmut gesorgt.

Im Zusammenhang mit diesen Arbeiten wird auch noch ein Stich in die Osterbergstraße saniert, wo die Drewag Netz auch Fernwärmeleitungen bis zum Rathaus Pieschen verlegen will. Die Drewag-Fachleute wollen dafür aber die Bürgerstraße diesmal nicht sperren, sondern sie mit ihren Leitungen unterqueren.

In der anderen Richtung soll auf der Osterbergstraße bis zur Leisniger Straße gebaut werden. Dort gehen die Arbeiten vom Leisniger Platz aus weiter. Auf der anderen Seite der Bahnlinie sollen sie auf Trachenberger Straße, Weinböhlaer und Coswiger Straße beginnen. Das sind erneut viele Baustellen mit mehreren Abschnitten, die gut abgestimmt sein müssen. Pieschen bleibt also auch 2020 für Verkehrsteilnehmer kein einfaches Pflaster.

Von Uwe Hofmann