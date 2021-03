Deshalb wackeln die Einkaufssonntage in Dresden

Dresden

Gegenwind für die Einkaufssonntage in Dresden: Am 5. und 19. Dezember sollen stadtweit die Geschäfte öffnen, hat der Stadtrat beschlossen. Doch die Gewerkschaft Verdi hat jetzt einen Klage gegen die beiden Einkaufssonntage beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Bautzen eingereicht. „Uns wurde der Antrag am 16. März zugestellt“, erklärte Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU) am Donnerstag auf Anfrage von SPD-Stadtrat Vincent Drews.

Die Gewerkschaft greift die vom Stadtrat beschlossenen Einkaufssonntage mit einem Normenkontrollverfahren an und hat beantragt, dass die entsprechende Verordnung für unwirksam erklärt wird. Drews wies darauf hin, dass es in den vergangenen Jahren jeweils nur einen Einkaufssonntag im Jahr gegeben hat. Klagen gegen diesen Konsens im Stadtrat gab es nicht. Der SPD-Stadtrat zitierte mehrere Gerichtsurteile, in denen in anderen Städten Einkaufssonntage kassiert worden waren.

Sittel erklärte, die Verwaltung habe die Einkaufssonntage gut begründet. So sei es wichtig, dass die Besucherzahlen der Weihnachtsmärkte über den Kundenzahlen in den Geschäften liegen. Das habe die Verwaltung darlegen können. Wann das OVG entscheidet, steht noch nicht fest. Zunächst hat die Stadtverwaltung Gelegenheit, zu dem Verdi-Antrag Stellung zu nehmen.

Von Thomas Baumann-Hartwig