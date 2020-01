Deshalb verschwinden immer mehr grüne Pfeile von Kreuzungen in Dresden

Dresden

Und da waren es nur noch 239. So viele grüne Pfeile hängen in Dresden noch an Ampelkreuzungen. 21 der umstrittenen Verkehrsschilder hat die Stadt in den vergangenen drei Jahren abhängen müssen – weil sich Unfälle häuften, Rechtsabbieger die Schulwegsicherheit gefährdeten oder eine eigene Ampel bekamen (siehe Infokasten). Seit 2011 sind damit 33 Grünpfeile aus dem Verkehrsnetz verschwunden. Und diese Zahl wird noch weiter steigen.

Grünpfeil verschwindet von Kreuzung Pillnitzer/Steinstraße

Aktuell plant das Straßen- und Tiefbauamt, den Grünpfeil an der Kreuzung Pillnitzer Straße/Steinstraße im Zuge von Wartungsarbeiten an der Ampel zu demontieren. Dort habe es eine Häufung von Unfällen gegeben, „bei denen der Grünpfeil ein unfallbegünstigender Faktor war“, heißt es aus der Behörde.

Zu viele Autofahrer hätten es trotz klarer Vorschriften am grünen Pfeil zu eilig. Meistens seien dabei Fußgänger und Radfahrer die Leidtragenden. Statt an der roten Ampel zu halten und sich nach einem weiteren Stopp an der Sichtlinie langsam in den Verkehr reinzutasten, ziehen Pkw-Fahrer oft in einem Schwung rechts herum – und übersehen dabei Fußgänger oder Radfahrer, die die Fahrbahn queren. Etwa 100 000 Unfälle wegen des grünen Pfeils gibt es jedes Jahr in Deutschland, schätzt der Dachverband Fußverkehr. Zahlen für Dresden gibt es nicht.

Die Lichtsignalanlage an der Kreuzung Steinstraße/Terrassenufer gehört zu den Ampeln, denen der grüne Pfeil „amputiert“ wurde. Quelle: Dietrich Flechtner

Pfeil weg auch an Kreuzung Chemnitzer/ Würzburger Straße

Für die Kreuzung Chemnitzer/ Würzburger Straße haben die Experten nach einer Prüfung jetzt befunden, dass Rechtsabbieger dort gar keine ausreichende Sicht auf den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr haben. Deshalb fällt das Rechtsabbiegerzeichen dort weg. Und das ist noch nicht das Ende vom Lied: „Nach offiziellem Abschluss der Unfallzahlen des Jahres 2019 durch die Polizei erfolgt eine erneute Prüfung des Unfallgeschehens an Knotenpunktszufahrten mit Grünpfeilen“, heißt es aus dem Straßen- und Tiefbauamt. Bedeutet: Dort, wo sich Unfälle häufen, verschwinden weiterhin nach und nach die grünen Pfeile. Verkehrssicherheit geht schließlich vor Reisegeschwindigkeit.

Diese Ampel an der Kreuzung Körnerplatz/Schillerstraße hatte lange Zeit den grünen Pfeil für Rechtsabbieger. Jetzt ist er weg. Zu gefährlich, weil an dieser Stelle ein unfallbegünstigender Faktor, meint man im Straßen- und Tiefbauamt. Quelle: Dietrich Flechtner

Gefahr für Fußgänger?

Wobei das Straßen- und Tiefbauamt anders als der Verein Dresden zu Fuß kein generelles Problem mit grünen Pfeilen sieht. Die Fußgängerlobby hätte den Grünpfeil als unnützes DDR-Relikt am liebsten von allen Kreuzungen entfernt – kein einfacher Standpunkt in der selbsterklärten Hauptstadt des grünen Pfeils. Dresden zu Fuß begründet seine ablehnende Haltung vor allem mit der Gefahr, die von Autofahrern an Grünpfeilkreuzungen ausgehe. Auch eine 2015 an der Technischen Universität erstellte Studie bewertet den grünen Pfeil eher kritisch.

Der Verein Dresden zu Fuß will die Blechschilder mit dem grünen Pfeil am liebsten abschrauben (Symbolbild). Quelle: Patrick Moye

Grünpfeil nützt nur bei wenig Verkehr

Im Straßen- und Tiefbauamt sehen die Verkehrsexperten dagegen auch seinen Nutzen. Betrachte man den Verkehrsfluss, werde der Grünpfeil „aufgrund überwiegend positiver Erfahrungen in der Regel als nützlich bewertet“. Seine Wirkung kann er allerdings nur entfalten, wenn wenig Autos unterwegs sind. Auf eine Straße, auf der viel los ist, gelangt der Rechtsabbieger erst, wenn ihm die Ampel grünes Licht gegeben hat – ob da nun ein Rechtsabbiegerpfeil hängt oder nicht.

Nicht alle grünen Pfeile werden ersatzlos gestrichen. An manchen Kreuzungen erhalten Rechtsabbieger ein eigenes Ampelsignal. Dafür brauche es allerdings auch eine eigene Rechtsabbiegerspur, heißt es aus dem Amt. Und auch die Ampelsteuerung müsse entsprechend angepasst werden können. An den Kreuzungen Nürnberger Straße/ Budapester Straße, Bautzner Straße/Grundstraße, Karcherallee/Winterbergstraße und Käthe-Kollwitz-Ufer/Rampe Fetscherstraße West war das möglich. Dort gibt es seither Rechtsabbiegerampeln statt grüner Pfeile. Vorteil: Wenn die Ampeln grün leuchten, haben Rechtsabbieger wirklich freie Fahrt.

Hier sind grüne Pfeile verschwunden. Das sind die Gründe. Berggartenstraße/Hüblerstraße, Grund fürs Verschwinden: Keine ausreichende Sichtauf den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr der freigegebenen Verkehrsrichtung. Reicker Straße/Rayskistraße, Grund: Keine ausreichende Sicht. Budapester Straße/Josephinenstraße, Grund: Nach Änderung der Ampelwird dem entgegenkommenden Verkehr konfliktfreies Abbiegen nach links signalisiert. Teplitzer Straße/ Caspar-David-Friedrich-Straße/ Heinrich-Zille-Straße, Grund: Im Zeitraum von drei Jahren zwei oder mehr Unfälle mit Personenschaden, bei denen der Grünpfeil unfallbegünstigender Faktor war. Budapester Straße/Josephinenstraße, Grund: Ampel dient der Schulwegsicherung. Käthe-Kollwitz-Ufer/Rampe Fetscherstraße West, Grund: Abbiegerampelersetzt Grünen Pfeil Hansastraße/Hechtstraße/ Maxim-Gorki-Straße, Grund: Änderung der Ampel. Dohnaer Straße/Lockwitztalstraße, Grund: Keine ausreichende Sicht. Wasaplatz, drei Mal inklusive Abbiegen aus Nebenfahrbahn und Caspar-David-Friedrich-Straße, Grund: Straßenbahngleise. Tiergartenstraße/ Franz-Liszt-Straße, Grund: Straßenbahngleise. Bürgerwiese/St. Petersburger Straße, Grund: Grünpfeil war unfallbegünstigender Faktor. Kesselsdorfer Straße/ehemaliger Baumarkt (zwei Mal), Grund: Ampel abgebaut. Tharandter Straße/ Kesselsdorfer Straße, Zufahrt aus Kesselsdorfer und aus Tharandter Straße, Grund: Umbau der Ampel im Zuge der Zentralhaltestelle Antonstraße/ Leipziger Straße, Grund: Beim Abbiegen müssen Straßenbahngleise gekreuzt oder befahren werden. Käthe-Kollwitz-Ufer/Steinstraße, Grund: Ampel dient der Schulwegsicherung. Körnerplatz/Schillerstraße, Grund: Grünpfeil war unfallbegünstigender Faktor. Dohnaer Straße/ Tornaer Straße, Grund: Grünpfeil war unfallbegünstigender Faktor. Quelle: Straßen- und Tiefbauamt

Von Uwe Hofmann