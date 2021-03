Deshalb verklagen die Freien Wähler in Dresden den Oberbürgermeister

Dresden

Die Fraktion Freie Wähler hat Klage gegen Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) vor dem Verwaltungsgericht Dresden eingereicht. „Wir wollen nicht hinnehmen, als Fraktion zweiter Klasse behandelt zu werden“, erklärte Stadtrat Frank Hannig. „Jede Fraktion hat das Recht, alle Informationen von der Stadtverwaltung zu erhalten, die für einen Beschluss relevant sind“, sagte Fraktionsvorsitzender Jens Genschmar.

Informationen trotz Nachfrage verwehrt?

In der Debatte über den Doppelhaushalt 2021/2022 im Dezember im Stadtrat sei dieses Recht der Fraktion eklatant verletzt worden, so die Freien Wähler. „Die Verwaltung hat einem ausgewählten Personenkreis exklusiv Informationen zur Verfügung gestellt, die uns trotz mehrmaliger Nachfrage verwehrt wurden“, erklärte Fraktionsgeschäftsführer Thomas Blümel.

„Einige Fraktionen wurden in Hinterzimmergesprächen von der Verwaltung mit Informationen versorgt“, so Genschmar. Diese hätten die Freien Wählern aber vor der Haushaltsdebatte nicht erhalten. Tatsächlich räumte Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) auf der Stadtratssitzung im Dezember ein, nur die Fraktionen über den aktuellen Stand informiert zu haben, die sich danach erkundigt hätten. „Die Freien Wähler gehörten nicht dazu“, erklärte Lames.

Fraktion hat Landesdirektion eingeschaltet

Die Freien Wähler, mit vier Mandaten die kleinste Fraktion, sehen ihre Rechte als Stadtratsfraktion beschnitten und haben bereits die Landesdirektion gebeten, die Rechtmäßigkeit des Haushalts zu prüfen. In einem Antwortschreiben hat die Kommunalaufsicht mitgeteilt, dass bei der allgemeinen Prüfung des Haushalts auch dieser Aspekt untersucht werde.

Gericht soll Problematik umfassend aufarbeiten

Mit der Klage vor dem Verwaltungsgericht wollen die Freien Wähler grundsätzlich klären lassen, wie die Verwaltung ihrer Informationspflicht nachkommen muss. Deshalb habe die Fraktion auch keinen Eilantrag gestellt, sondern ein sogenanntes Hauptsacheverfahren angestrengt, so Blümel. Verfahren am Verwaltungsgericht dauern ihre Zeit, das wisse die Fraktion. „Uns kommt es darauf an, dass diese Problematik umfassend aufgearbeitet wird.“

Grüne, CDU, Linke, SPD und FDP hatten sich auf einen gemeinsamen Haushalt für 2021/2022 verständigt. Die AfD und die Freien Wähler wurden von der „Haushaltskoalition“ nicht in die Beratungen einbezogen.

Von Thomas Baumann-Hartwig