Deshalb verkehrt bis Ende Mai keine Fähre zwischen Neustadt und Johannstadt

Dresden

Johannstadt und Neustadt rücken bis Ende des Monats weiter auseinander. Bis 22. Mai bleibt die Fähre zwischen beiden Stadtteilen außer Betrieb. Schuld sind geplante Wartungsarbeiten an den beiden Fähranlegern sowie die jetzt fällige technische Prüfung des Fährschiffs, wie die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mitteilen.

Dafür hat ein großer Kran am Montag den Fähranleger auf der Neustädter Seite aufgeladen und in die Werkstatt gebracht. Dort wird er so verstärkt, dass er es künftig besser mit Treibeis aufnehmen kann – ein angesichts der milden Winter eher theoretisches Szenario, für dass die DVB nichtsdestotrotz sorgen müssen. Bisher haben sogenannte Eisbäume Treibeis aufgefangen und vom Anleger abgelenkt. Da diese immer schwerer zu bekommen sind, ertüchtigen die DVB nun den Anleger selbst – auch auf Johannstädter Seite.

Technik-Check für Schiff und Pontons

Gleichzeitig werden die Pontons, auf denen die Anleger liegen, sowie das Fährschiff einer regelmäßig nötigen Prüfung unterzogen. Die ist ähnlich wichtig wie der TÜV beim Auto. Nur dass es bei Pontons und Schiff um die Dicke des Bodenblechs geht, die an jeder Stelle ein Mindestmaß erfüllen muss. Außerdem wird unter anderem neue Farbe aufgebracht.

Ersatzteil kommt aus Italien

Die dreiwöchige Auszeit wird auch genutzt, um das Fährschiff „Johanna“ zu reparieren. Das musste zuletzt mit einem Motorschaden aus dem Betrieb genommen werden und wurde durch die „Elbflorenz“ ersetzt. Um den Motor der maladen „Johanna“ wieder auf Vordermann zu bringen, werden Kolbenteile aus dem coronageplagten Italien benötigt. Bei den DVB geht man dennoch davon aus, dass der Schaden binnen drei Wochen behoben ist und die „Johanna“ dann wieder wie gewohnt zwischen Neustadt und Johannstadt pendelt. Alles in allem veranschlagen die DVB rund 40 000 Euro für die Arbeiten.

Fähre Niederpoyritz verkehrt wieder

Immerhin eine gute Nachricht haben die Fährleute: Seit Montagnachmittag ist die Fähre zwischen Tolkewitz und Niederpoyritz wieder in Betrieb. Gefahren wird aufgrund der Coronapandemie wie bei allen Fähren nach dem Winterfahrplan.

Von uh