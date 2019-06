Dresden

Das hat es noch nie gegeben: Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) hat Widerspruch gegen drei Beschlüsse eingelegt, die der Stadtrat auf seiner Sitzung am 6. Juni getroffen hat. In allen drei Fällen sieht der OB Verstöße gegen seine Organisationshoheit. Der Stadtrat muss nun am 4. Juli erneut über die drei Anträge entscheiden.

In den Anträgen geht es um das Personal der Stadtverwaltung. Die Versetzung des Straßen- und Tiefbauamtsleiters Reinhard Koettnitz an die Spitze des Schulverwaltungsamtes hatte im Frühjahr für Wirbel gesorgt. Hilbert hatte den Stadtrat von seinen Plänen nicht informiert. Deshalb stellten die Grünen den Antrag, wonach der OB künftig alle wichtigen Personalentscheidungen im Einvernehmen mit dem Stadtrat zu treffen hat.

Rechtswidrig, meint der Oberbürgermeister. Umsetzungen auch von höheren Leitungspositionen wie Amtsleitungen dürfen durch die Verwaltung vorgenommen werden. Das sei der Ausfluss der jedem Bürgermeister zustehenden Organisationshoheit, zitiert der OB die Sächsische Gemeindeordnung und die Hauptsatzung des Stadtrats.

„Bei Umsetzungen, auch kommissarischen Umsetzungen, ist der Stadtrat gerade nicht zu beteiligen. Das heißt notwendigerweise auch, dass ich nicht dazu verpflichtet werden kann, meine Entscheidung zur Umsetzung dem Stadtrat vorab vorzulegen“, schreibt Hilbert in seinem Widerspruch.

In den anderen beiden Beschlüssen werden zeitlich befristete Arbeitsverträge in der Stadtverwaltung thematisiert. Die Praxis der sogenannten sachgrundlosen Befristung von Verträgen soll sofort aufgehoben werden, hatte der Stadtrat beschlossen. „Über die Entfristung von Arbeitsverträgen entscheidet nicht der Stadtrat“, erklärt Hilbert unmissverständlich. Die Verwaltung entscheide selbstständig über arbeitsrechtliche Gestaltungsspielräume.

Die Beschlüsse würden auch gegen den Stellenplan verstoßen und seien nachteilig für die Landeshauptstadt. Derzeit gebe es 127 sachgrundlos befristete Beschäftigungsverhältnisse in der Verwaltung. Für diese Beschäftigten müsste eine organisatorische und arbeitsrechtliche Dauerlösung gefunden werden. „Eine solche Dauerlösung schließt betriebsbedingte Kündigungen oder andere einseitige arbeitsrechtliche Maßnahmen zulasten der Beschäftigten mit ein“, so Hilbert zu den Konsequenzen des Beschlusses.

Die Beschlüsse hätten auch zur Folge, dass sogenannte Stückelstellen nicht mehr besetzt werden könnten. Das sind Stellen, die sich aus freien Zeitanteilen anderer Beschäftigter zusammensetzen, die in Teilzeit arbeiten. „Wenn die Möglichkeit zum Abschluss sachgrundlos befristeter Verträge entfällt, könnten solche Stellen künftig nicht mehr besetzt werden.“

Von Thomas Baumann-Hartwig