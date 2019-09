Dresden

Das Verkehrsmuseum kommt in Bewegung. Vor dem Johanneum haben die Lokomotive Muldenthal – die wohl älteste komplett erhaltene deutsche Lok – und der angekoppelte Mathildenwagen – ein Hofsalonwagen der Wettiner – Aufstellung genommen. Sie werden für eine Woche ausquartiert, um Platz für Umbauten in der Eisenbahnausstellung zu schaffen. Während Muldenthal und Mathildenwagen nach ihrem Freiluftaufenthalt auf dem Neumarkt – selbstverständlich dick verpackt und gut überwacht – in die Ausstellung in das Verkehrmuseum zurückkehren, heißt es für andere Loks Abschied nehmen, darunter eine E-71, ein E-51-Torso und eine Siemens-Halske-Lok.

Die ebenfalls ausgelagerte Saxonia und die 4-K-Schmalspurlok kehren jedoch nach dem Umbau zurück. Neu hinzu kommen der einzig erhalten gebliebene Wagen der Leipzig-Dresdner Eisenbahn (LDE), eine Straßenbahn aus dem 19. Jahrhundert und Kruckenberg-Schnelltriebwagen, der als der Urgroßvater moderner ICEs gilt. Die ausgelagerten Loks kommen ins Depot an der Zwickauer Straße.

Grund für die Umbauarbeiten ist eine Aktualisierung der Dauerausstellung zum Schienenverkehr. Wo vorher die Exponate etwas unverbunden nebeneinander standen, sollen sie künftig eine Geschichte erzählen. Dabei wird auch auf moderne Multimediatechnik zurückgegriffen – Saxonia-Erbauer Johann Andreas Schubert tritt mit den Besuchern in Dialog. Mitte Juni 2020 ist die Eröffnung der Schienenverkehrsausstellung nach dem Umbau geplant.

Von Uwe Hofmann