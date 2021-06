Deshalb steht der Neustädter Markt in Dresden jetzt unter Denkmalschutz

Dresden

Das Landesamt für Denkmalpflege Sachsen (LfD) hat den Neustädter Markt unter Denkmalschutz gestellt. Oder technisch formuliert: Als Kulturdenkmal in die Liste der Kulturdenkmale des Freistaates Sachsen aufgenommen. Das teilte das Landesamt am Montag mit.

Gesamte Platz- und Straßenanlage geschützt

Zum neuen Schutzgut gehören die gesamte Platz- und Straßenanlage mit den DDR-Plattenbauten, Grünanlagen, Kleinarchitekturen, Denkmalen und Mobiliar. Bereits 1991 waren der Goldene Reiter, die zwei Nymphenbrunnen, die zwei Fahnenmasten und auf der Hauptstraße acht barocke Figuren, zwei Vasen aus der gleichen Zeit und die Platanen-Allee unter Denkmalschutz gestellt worden. 2019 wurden zusätzlich die beiden Brunnen des Künstlers Friedrich Kracht auf dem Neustädter Markt erfasst, so LfD-Sprecherin Sabine Webersinke.

Das Amt für Kultur und Denkmalschutz der Landeshauptstadt Dresden hatte das LfD angefragt, ob nicht nur die Hauptstraße, sondern die gesamte Platzanlage des Neustädter Marktes den Kriterien eines Kulturdenkmals gerecht werde. Das LfD entschied, den Neustädter Markt am 31. Mai als Kulturdenkmal in die Liste der Kulturdenkmale des Freistaates Sachsen aufzunehmen. Der Sächsische Landeskonservator Alf Furkert erklärte: „Der Neustädter Markt ist mit all seinen Elementen ein hervorragend überliefertes Zeugnis eines lange gereiften, städtebaulichen und freiraumplanerischen Projekts der DDR.“

Wichtiges Signal in die Stadt

Die Ausweisung des Neustädter Marktes als Kulturdenkmal sei ein wichtiges Signal in die Stadt und würdige das Engagement der ehrenamtlichen Initiativen für Denkmalpflege und Baukultur, erklärte Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Die Linke). „Die Identität und Erinnerungskultur einer Stadt fußt auf den architektonischen Zeugnissen verschiedener Zeitschichten und damit auch der Nachkriegsmoderne. Dieses kulturelle Erbe gilt es, bei der weiteren Gestaltung des Königsufers zu berücksichtigen.“

Ziel: Aufenthaltsqualität deutlich erhöhen

Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) sagte: „Bereits im städtebaulichen und freiraumplanerischen Ideenwettbewerb haben wir die städtebauliche Qualität des Neustädter Markts gewürdigt und deshalb dem Stadtrat vorgeschlagen, die künftige Platzgestaltung vertieft zu untersuchen. Das Kulturdenkmal Neustädter Markt werden wir in unseren weiteren Planungen in gebotener Weise berücksichtigen. Ziel ist, die Aufenthaltsqualität des Neustädter Markts deutlich zu erhöhen.“

Zwischen 1974 und 1979 erbaut

Zwischen 1974 und 1979 wurde am Neustädter Markt und der Hauptstraße ein neues Quartier mit Bauten des industriellen Wohnungsbaus für Wohnungen und – in den Erdgeschossen – für Geschäfte und Gastronomie errichtet. Auf der Westseite der Hauptstraße wurden einige erhalten gebliebene Gebäude saniert und zum wesentlichen Bestandteil des städtebaulichen Ensembles.

Zwei städtebauliche Freiraumfiguren

Mit der Geste sich weit nach außen öffnender Flügel werde in zeitgenössischer Form und mit den damals vorhandenen technischen Möglichkeiten der barocke Duktus der Hauptstraße neu interpretiert, erklärte das LfD. „Es überlagern sich zwei städtebauliche Freiraumfiguren: die Hauptstraße als Boulevard und der Neustädter Markt als Schmuckplatz.“ Dazu gehöre die Einbeziehung der Silhouette der Altstadt als vierte Platzseite. Der Platz besitze eine durchdachte Funktionalität sowie mittels individuell gestalteter Ausstattungselemente eine hohe Verweilqualität. Das sei in dieser Konsequenz für das Gebiet der DDR ein frühes und gleichermaßen bemerkenswertes Beispiel, würdigte das LfD den Neustädter Markt.

Vonovia muss sich mit Denkmalschutz abstimmen

Für die heruntergekommenen Plattenbauten, die die Vonovia sanieren will, heißt das: Das Wohnungsunternehmen muss seine Pläne mit den Denkmalschutzbehörden abstimmen. „Die Fassaden der Häuser bilden die Raumkanten der Hauptstraße und des Neustädter Marktes“, so Webersinke. Die Denkmaleigenschaft stehe einer Sanierung aber nicht entgegen. Pläne der Gesellschaft Historischer Neumarkt Dresden (GHND), einen Pavillon in Form der Turmhaube des Neustädter Rathauses auf dem Neustädter Markt aufzustellen, müssten mit den Denkmalschutzbehörden abgestimmt werden.

Initiative begrüßt Denkmalschutz

Die Initiative „Neustädter Freiheit“ begrüßte den Denkmalschutz für den Neustädter Markt. „Von nun an geht es darum, wie mit dem wertgeschätzten Ort umzugehen ist. Was ist zu seiner Erhaltung, zur eventuell wünschenswerten Restaurierung oder auch zur Anpassung an heutige Nutzungsanforderungen zu tun? Wir hoffen deshalb das Beste für den Neustädter Markt“, heißt es in einer Erklärung der Initiative.

Von Thomas Baumann-Hartwig