Deshalb soll Dresden einen neuen Gerichtssaal erhalten

Dresden

Das Oberlandesgericht (OLG) Dresden soll einen Neubau mit Verhandlungssälen für Prozesse mit höchsten Sicherheitsvorkehrungen bekommen. Das erklärte am Freitag OLG-Präsident Dr. Leon Ross. Die Planungen für den Neubau seien weit vorangeschritten, das Baufeld bereits geräumt. Jetzt gehe es um die Finanzierung im neuen Landeshaushalt. Ross rechnet mit Baukosten zwischen 30 und 40 Millionen Euro.

Drei Verhandlungssäle geplant

Der Neubau soll direkt neben der Justizvollzugsanstalt am Hammerweg entstehen. Gerichtsgebäude und Gefängnis werden mit einem Tunnel verbunden, durch den die Angeklagten ohne Sicherheitsrisiko in die Verhandlungssäle geführt werden können. Der Neubau soll über drei Säle verfügen, wobei sich zwei davon zu einem großen Raum verbinden lassen. Des Weiteren sind Räume für Richter, Staatsanwälte und Verteidiger, aber auch Justizbedienstete und Journalisten geplant. Und natürlich Hafträume für die Angeklagten.

Wenn der Freistaat die Mittel zur Verfügung stellt, könnte der Bau schon Ende 2022 oder Anfang 2023 beginnen, so der OLG-Präsident. Er geht von einer Bauzeit von zwei bis drei Jahren aus – je nachdem, wie viel Geld pro Jahr verbaut werden kann. Der Neubau werde zu einer deutlichen Kostenersparnis beispielsweise für den Transport der Gefangenen und Sicherheitsvorkehrungen führen, erklärte Ross. „Das entlastet den Justizvollzug und die Polizei.“

Hochsicherheitssaal in Kantinengebäude

Gegenwärtig nutzt der Staatsschutzsenat des OLG das als Kantine geplante Gebäude der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber an der Stauffenbergallee. Der Immobilien-Staatsbetrieb hatte das Gebäude provisorisch zu einem Hochsicherheitssaal umbauen lassen, als 2016 mit der rechtsextremen Gruppierung „Gruppe Freital“ das erste Staatsschutzverfahren im Freistaat verhandelt wurde.

Auch Landgerichte nutzen das Provisorium

Bei dieser Form von Verfahren erhebt die Generalbundesanwaltschaft Anklage vor dem Oberlandesgericht. Inzwischen wurden bereits 19 Staatsschutzverfahren in dem Interimsgebäude verhandelt, überwiegend mit rechtsextremistischen oder islamistischen Hintergründen. Auch Landgerichte nutzen das Provisorium für Verfahren mit vielen Angeklagten oder Prozesse, für die besondere Sicherheitsvorkehrungen notwendig. So wird der Juwelenraub vom Grünen Gewölbe am Hammerweg verhandelt.

Anklage gegen Unternehmer, der russischen Geheimdienst beliefert hat

Gegenwärtig befindet der Staatsschutzsenat über eine Anklage des Generalbundesanwalts gegen einen Leipziger Unternehmer. Dem Mann wird vorgeworfen, sicherheitsrelevante Substanzen für atomare, biologische oder chemische Waffen an Tarnunternehmen des russischen Geheimdienstes und an russische Institute, die an Kernforschungsprojekten arbeiten, geliefert zu haben. Sollte die Anklage zugelassen werden, steht der nächste große Prozess mit Sicherheitsrelevanz ins Haus.

Kantinengebäude zurückgeben an Erstaufnahme

Ross verweist auf eine Untersuchung aus Nordrhein-Westfalen zum Prozess, der sich mit den Vorfällen bei der Love-Parade in Duisburg 2010 befasst hat. Ein Verfahren mit vielen Angeklagten und 200 Verhandlungstagen. Das Ergebnis der Analyse: Die Justiz braucht ein Prozessgebäude für Großverfahren. Auch in Sachsen werde es weitere Großverfahren geben. „Wir würden gerne das Kantinengebäude der Erstaufnahme zurückgeben und in einen Neubau ziehen“, so der OLG-Präsident.

Von Thomas Baumann-Hartwig