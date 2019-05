Dresden

Grundsteinlegungen bieten Anlass zu wohlfeilen Reden. Bei dem Projekt Mary Ann Apartments am Postplatz nahm der Investor indes kein Blatt vor den Mund. „Wir haben das Grundstück 2015 gekauft“, erklärte Bert Wilde, Leiter der Dresdner Niederlassung der CG Gruppe AG. „Es gab einen gültigen Bebauungsplan und das Baurecht war für uns Formsache.“

Doch es sollte vier Jahre dauern bis zur Grundsteinlegung. „Die Verwaltung hat sich reichlich Zeit gelassen“, erklärte Wilde und brachte einen zweiten Kritikpunkt an: Die CG Gruppe habe gehofft, mit der neuen Stellplatzsatzung Kosten sparen zu können. Schließlich müssen Bauherren nicht mehr für jede Wohnung einen Parkplatz errichten, wenn die Gebäude gut an den ÖPNV angebunden sind.

262 Tiefgaragenplätze muss die CG Gruppe bauen – auch für das benachbarte Vorhaben Residenz am Postplatz werden einige Parkplätze auf dem Gelände der Mary Ann Apartments errichtet. Hinzu kommen überdachte Fahrradabstellmöglichkeiten und Ladestationen für Elektroautos. „In der Summe sparen wir fast nichts“, sagte Wilde und setzte fort: „Die Genehmigungsdauer und die Stellplatzsatzung sind zwei Faktoren, weshalb die Mieten so hoch sind.“

Er wünsche sich einen Behördenleiter mit Richtlinienkompetenz im Bauamt, der die einzelnen Fachämter koordiniere, erklärte der Manager. „Die Kostenmieten liegen bei 12 bis 13 Euro. Auch deshalb, weil wir Parkplätze errichten, die leer stehen. Das wirkt sich auf die Mieten aus.“

191 Wohnungen entstehen in dem Neubau auf der Fläche des Telegrafenamtes, das abgerissen wurde. Hinzu kommen 3500 Quadratmeter Gewerbefläche. Ein Ankermieter sei bereits in Aussicht, erklärte Mathias Holst von der Corestate Capital Group, die das Vorhaben für 71,6 Millionen Euro gekauft hat. 2021 sollen die ersten Mieter einziehen.

Eingezogen sind die ersten Mieter bereits in die Residenz am Postplatz in der ehemaligen Oberpostdirektion. „Wir haben noch gar nicht mit der Vermarktung begonnen, aber schon 40 von 246 Wohnungen vermietet“, erklärte Robert Hesse, Sprecher der CG Gruppe.

Von Thomas Baumann-Hartwig