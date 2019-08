Dresden

„So knapp war es noch nie“, sagt Torsten Tonn, Medizinischer Geschäftsführer des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost in Dresden. Das Phänomen ist nicht neu: In der Urlaubs- und Weihnachtszeit geht die Zahl der Blutspender zurück und die Reserven werden knapp.

„Mit unserem Bestand kommen wir weniger als einen Tag hin“, erklärt Tonn und zeigt auf die leeren Regale im Kühllager. „Normal sind zwei bis drei Tage Reserve.“ Die Spendenbereitschaft sei gering, der Bedarf der sächsischen Kliniken, die der Blutspendedienst beliefert, anhaltend hoch.

„Über die Gründe kann ich nur mutmaßen. Vielleicht liegt es an der langen Hitzewelle.“ Der Blutspendedienst biete ausreichend Spendentermine an, lebe aber gegenwärtig faktisch von der Hand im Mund: „Alles, was wir reinbekommen, geht sofort wieder raus.“ 700 Spenden seien erforderlich, um den Bedarf für Sachsen zu decken.

Tonn verweist darauf, dass mittlerweile jede fünfte Blutspende für die Behandlung von Krebspatienten benötigt wird. Behandlungen, die für die Betroffenen lebensnotwendig sind und die nicht einfach mal ausgesetzt werden können, weil keine Blutkonserven vorrätig sind.

Der Blutspendedienst sucht auch deshalb händeringend Blutspender, weil Blutpräparate nur kurz eingesetzt werden können. Ein Konzentrat aus roten Blutkörperchen darf 42 Tage verwendet werden, Blutplättchen sogar nur fünf Tage.

„Da darf nichts passieren“, erklärte Landtagsabgeordneter Martin Modschiedler ( CDU), der am Mittwoch gemeinsam mit Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) das Institut für Transfusionsmedizin besuchte. Kretschmer un­terhielt sich mit Blutspendern und traf auf rundum gutgelaunte Menschen. Ein Aderlass halte jung und frisch, erklärte eine Blutspenderin schmunzelnd. „Ich kann mich nur bei allen bedanken, die mit ihrer selbstlosen Spende dazu beitragen, dass Mitmenschen in Krankheit und Not geholfen werden kann“, sagte der Ministerpräsident.

Er kam nicht mit leeren Händen. Vier Mitglieder seines Wahlkampfteams setzten sich auf die Liegestühle und nutzten den Termin zu einer Blutspende. „Ich bin unserem Ministerpräsidenten sehr dankbar. Mit seinem Besuch sorgt er mit dafür, dass das Problem mit den Blutspenden publik wird“, erklärte Tonn.

Institut für Transfusionsmedizin, Blasewitzer Straße 68 – 70, Blut-/Plasmaspende; Öffnungszeiten: Mo. 6.30 bis 19 Uhr, Di. bis Do. 12 bis 19 Uhr und Fr. von 6.30 bis 13 Uhr.

Von Thomas Baumann-Hartwig