Deshalb scheitern die Linken in Dresden mit ihrem Antrag auf Sondersitzung

Dresden

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) wird keine Sondersitzung des Stadtrats zum Verkauf des Sachsenbads einberufen. Das hat Hilbert jetzt den Fraktionsvorsitzenden erklärt. Die Linken hatten die Sondersitzung beantragt.

109 Millionen Euro Überschuss

Der Stadtrat hatte am 12. Mai den Verkauf des Sachsenbads an einen Investor beschlossen. Am 26. Mai machten Hilbert und Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) bekannt, dass Dresden im Jahr 2020 einen Überschuss von 109 Millionen Euro erwirtschaftet hat. Hätte der Stadtrat vor der Entscheidung zum Sachsenbad davon Kenntnis gehabt, hätte sich das auf das Abstimmungsergebnis ausgewirkt, argumentieren die Linken.

Die Verwaltung habe den Verkauf damit begründet, dass der Stadt die Mittel für eine Sanierung fehlen würden, so die Linken. Mit dem Millionen-Überschuss ergebe sich ein neues Gesamtbild für die weitere finanzielle Entwicklung der Landeshauptstadt.

Rechtsamt: Die Linken irren sich

Nach einer fünfseitigen Einschätzung des Rechtsamtes irren die Linken. Es würden keine neuen Tatsachen vorliegen und damit gäbe es kein Recht, innerhalb von sechs Monaten das Thema noch einmal auf die Tagesordnung des Stadtrats zu heben.

Schollbach: „Der Stadtrat wurde getäuscht“

Linke-Fraktionsvorsitzender André Schollbach erklärte: „Der Stadtrat und die Öffentlichkeit wurden über die wahre finanzielle Lage der Stadt dreist getäuscht. Anstatt diesen skandalösen Vorgang zu bereinigen, macht Oberbürgermeister Hilbert alles noch schlimmer, in dem er die Korrektur des unter Vortäuschung falscher Tatsachen erschlichenen Stadtratsbeschlusses aktiv verhindert.“ Das letzte Wort zur Zukunft des Sachsenbads sei noch nicht gesprochen, so Schollbach. „Unser Ziel besteht darin, den Verkauf zu stoppen.“

Von Thomas Baumann-Hartwig