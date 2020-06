Dresden

Das Problem an einem Alarm ist: Je häufiger er ausgelöst wird, umso weniger wird er ernst genommen. Im Rathaus hat es in den vergangenen Wochen mehrfach Feueralarm gegeben. Es waren Fehlalarme im Zusammenhang mit aktuellen Brandschutzmaßnahmen. Damit die Verwaltung die unsanierten Bereiche im Rathaus noch bis 2026 nutzen kann, muss sie umfangreiche Auflagen abarbeiten.

Bei den Arbeiten, erklärt Marcus Felchner, Leiter des städtischen Hochbauamtes, wird Staub freigesetzt. Staub und eine Brandmeldeanlage würden sich aber nicht gut vertragen. „Bei der 2016/2017 neu installierten Anlage handelt es sich um sehr sensibel reagierende Sicherheitstechnik“, so der Amtsleiter. Schließlich soll ein Brandausbruch frühzeitig erkannt werden. Leider nur: „Diese empfindliche Technik reagiert nicht nur auf Rauch, sondern auch auf Staub.“

Verlorene Arbeitszeit und verpasste Termine

Was kein Problem ist bei Arbeiten in gut abgrenzbaren Bereichen wie Treppenhäusern oder Büros. Dort können die Rauchmelder einfach abgeschaltet werden. Seit April sind die Arbeiter aber im Kellergeschoss des Rathauses unterwegs. Sie montieren Wasserleitungen an die Kellerdecke und schotten Durchbrüche zum Erdgeschoss ab. Was Staub erzeugt. In einem Arbeitsbereich, der sich nicht so einfach aufteilen lässt wie ein Treppenhaus. So dass kleinste Staubpartikel nach dem Öffnen einer Tür aufgewirbelt werden könnten und Rauchmelder auslösen würden.

Das muss häufiger der Fall gewesen sein in den vergangenen Wochen. „Die Verärgerung über verloren gegangene Arbeitszeit, die Schrecksekunde, wenn der Feueralarm auslöst und eventuelle Terminverschiebungen können wir gut nachvollziehen“, bittet Felchner im Namen aller Beteiligten um Entschuldigung. Und verspricht: Alle Firmen, Büros und Mitarbeiter seien „nochmals vollumfänglich sensibilisiert“ worden, damit bis zum Ende der Arbeiten am 31. Juli kein weiterer Feueralarm ausgelöst wird.

Von Thomas Baumann-Hartwig