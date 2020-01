Deshalb stapelt sich an den Containern im Dresdner Osten der Papiermüll

Dresden

Das Papier quillt aus den Schlitzen heraus. Kartons stapeln sich. Hinzu kommt jede Menge anderer Müll. Containerstandorte in Laubegast und Seidnitz, aber auch Striesen und Blasewitz sehen verwahrlost aus.

„Ich beobachte das seit Wochen mit Sorge“, sagt Peter Krüger, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion. „Offenbar klappt der Leerungszyklus für Pappen und Papier schon seit Wochen nicht.“ Krüger spricht von Missständen, die dringend behoben werden müssten.

Darum häuft sich der Papiermüll

Das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft räumt auf Anfrage der DNN Probleme an einigen Standplätzen ein. In der Weihnachtszeit würden vermehrt Pappen und Kartonagen anfallen. Das erhöhte Aufkommen und die fehlenden Abfuhrtage hätten im Zusammenwirken die Situation schwierig gestaltet.

Verschärft werde die Situation zusätzlich, wenn Pappen und Kartonagen nicht zerkleinert eingeworfen würden.

Ein Teil des Abfalls landet neben dem Container

Der Container sei schneller voll, in der Folge würden nicht zerkleinerte Kartonagen oft auf oder neben den Container abgelegt. „Diese Nebenablagerungen behindern und verzögern aber den Leerungsprozess – mit der Folge, dass Tourenpläne nicht eingehalten werden können“, so das Abfallamt. Besonders deutlich würden die Missstände dort, wo die Bereitschaft der Grundstückseigentümer gering ausgeprägt sei, den Mietern die Blaue Tonne am Haus anzubieten.

Darüber hinaus wirke in diese ohnehin schon angespannte Situation der Rückzug des privaten Entsorgungsunternehmens Kühl Entsorgung & Recycling GmbH & Co. KG aus der gewerblichen Altpapiersammlung. Das Unternehmen hatte sich überraschend Ende Oktober aus dem Papiergeschäft zurückgezogen.

„Grundsätzlich funktioniert das Abholsystem“

Die Landeshauptstadt habe die Entsorgungsunternehmen aufgefordert, Vorkehrungen für die Weihnachtsfeiertage zu treffen, so das Amt für Abfallwirtschaft. Das Unternehmen, das für den Dresdner Osten zuständig ist, habe an einem Sonnabend geleert, einen zeitweisen Zweischichtbetrieb eingeführt und ein zusätzliches Kranfahrzeug eingesetzt. Dieses sei aber kurz vor Weihnachten ausgefallen und habe wegen der Betriebsruhe über den Jahreswechsel nicht repariert werden können.

Das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft werde in einem Gespräch Ende Januar mit den Entsorgungsunternehmen die Sammlung von Altpapier an den Wertstoffcontainerplätzen auswerten. „Grundsätzlich funktioniert das Abholsystem. Dennoch gibt es auch durch verändertes Nutzungsverhalten beständig Optimierungsbedarf“, so das Amt.

Von Thomas Baumann-Hartwig