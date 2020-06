Deshalb gibt es in Dresden-Pillnitz ein Watteau-Zimmer

Dresden

Über das Leben des französischen Rokoko-Malers Antoine Watteau (1684–1721) liegen nur wenige Dokumente vor, in Deutschland sagt sein Name vielen nichts. Dabei war Watteau im 18. Jahrhundert in hiesigen Breiten, insbesondere in Preußen, ob seiner empfindsamen Naturdarstellungen eigentlich eine Art Heros. Friedrich der Große wollte für seine Schlösser in Potsdam und Berlin so viele Watteau-Gemälde wie möglich haben, auch Sachsens Fürsten erstanden das eine oder andere Werk.

Liebe, Galanterie und Idylle

Zum Bestand der Gemäldegalerie Alte Meister gehören etwa die um 1718/19 entstandenen Ölgemälde „Gesellige Unterhaltung im Freien“ und „Das Liebesnest“. Ja, die Liebe und nicht zuletzt Schäferszenen, galante Feste und sonstige neckische Liebeständeleien vor ländlichem Hintergrund waren ein Sujet, das Watteau wieder und wieder aufgriff. Schon zu seiner Zeit kamen die Coiffures à la Watteau auf, zu denen sich später ganze Kostüme à la Watteau, die Watteauhäubchen, die Negligés à la Watteau und anderes mehr gesellten.

1741 erwarb die Porzellanmanufaktur Meißen einige Kupferstiche Watteaus. Sie dienten als Vorlage für eine Serie von hinreißenden Dekoren des Meißner Porzellans. Das königliche Kupferstichkabinett besaß 1746 sage und schreibe 343 Stiche nach Werken Watteaus. Unter der Direktion von Carl Heinrich von Heineken (1707–1791) wuchs deren Zahl auf 416 an. 1744 waren in Meißen elf Maler dazu „verdonnert“, im Stil Watteaus zu malen.

Und im Bergpalais von Schloss Pillnitz gibt es sogar ein Watteau-Zimmer, mit Bildern galanter junger Herrschaften in höfischer Kleidung bei Vergnügungen wie Spiel, Musik und Tanz. Im neuen Arbeitsheft des Landesamtes für Archäologie zu Heinrich Graf von Brühl ( E. Reinhold Verlag, 336 Seiten, 15 Euro, Rezension demnächst in den DNN) schreibt Thomas Liebsch in seinem Aufsatz, dass es keinen Zweifel gebe, dass der Dresdner Hofmaler Christian Wilhelm Ernst Dietrich (1712–1774) „als Schöpfer der in flüchtig leichtem Rokokostil gemalten heiteren Parkszenen anzusprechen ist und dass diese aus dem Grünen Speisezimmer des ehemaligen Brühlschen Palais in Dresden stammen“, das im Jahr 1900 abgetragen wurde, da man gleicher Stelle das Ständehaus errichtete.

Das Auge isst mit

Liebsch geht in seiner Betrachtung hinsichtlich der galanten Szenen im Watteau-Zimmer des Pillnitzer Bergpalais’ davon aus, dass Dietrich durch seine Tätigkeit als Inspektor der königlichen Gemäldegalerie (die die Aufgabe der Restaurierung von Gemälden einschloss) Originale von Watteau kannte. Für die im Grünen Speisesaal dargestellten Szenen ließ sich Dietrich von Watteau-Stichen anregen, „vermied aber jede detailgenaue Übernahme“.

Laut Liebsch war die Konzeption des Grünen Speisezimmers einst „eine lebendige Werbung für das Watteau-Porzellan“ der Meißner Manufaktur. Der bei Brühl zu Tisch gebetene Gast, sei es Diplomat oder illustrer Reisender, „konnte während eines festlichen Essens von einem mit grünem Watteau-Dekor bemalten Service speisen und gleichzeitig die Harmonie und die geglückten Entsprechungen zum Watteauschen Dekor auf den Wandmalereien Dietrichs genießen“. Jaja, das Auge isst eben mit.

Von Christian Ruf