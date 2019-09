Deshalb geht die CDU jetzt in die Offensive

Dresden

Nach wochenlangem Stillstand geht die CDU-Stadtratsfraktion in die Offensive. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Peter Krüger hat vor der Sitzung des Ausschusses für Allgemeine Verwaltung am Dienstag im Auftrag der Fraktion einen Änderungsantrag zu Geschäftsordnung und Hauptsatzung erarbeitet. „Ich werde in den Ausschuss kommen und unsere Vorstellungen erläutern, den Antrag aber noch nicht einbringen“, so der Christdemokrat.

Ziel sei es weiter, einen breiten Konsens zu den Spielregeln des Stadtrats zu finden. „Aber wir dürfen nicht noch mehr Zeit ungenutzt verstreichen lassen“, begründet Krüger seinen Vorstoß und verweist auf die Terminkette: „Wir haben uns am 1. August das erste Mal zu dieser Thematik getroffen, weitere Treffen gab es am 15. August und 19. August. Trotzdem liegt noch nichts Greifbares vor.“ Die Kritik geht in Richtung Bündnis 90/Die Grünen. Der Wahlsieger hatte sich in der Verantwortung gesehen, Vorschläge zu unterbreiten und die Debatte zu moderieren. „Aber aus dem Führungsanspruch ist leider noch nichts erwachsen“, so der CDU-Politiker.

Die Christdemokraten lehnen eine Absenkung der Grenze zur Bildung von Fraktionen von vier auf drei Stadträte ab und wollen die Arbeit des Stadtrats mit ei­nem neuen Redezeitmodell und der Reduzierung von Aktuellen Stunden effizienter gestalten. Die Bürgerfragestunde soll in den Petitionsausschuss verlagert werden. „Ich bin gespannt auf die Diskussion und die Vorschläge der anderen Fraktionen“, so Krüger.

Von Thomas Baumann-Hartwig