Der E-Scooter-Anbieter Lime, der auch in Dresden aktiv ist, will künftig alle Bußgelder an die Nutzer weitergeben. Das betrifft vor allem Parkvergehen, bei denen der Verursacher von den strafzettelausstellenden Beamten vor Ort nicht zu ermitteln ist. Außerdem muss bei Rollerabgabe ein Foto gemacht werden, das den korrekten Parkplatz aufzeigt.