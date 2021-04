Deshalb erhält Dresden jetzt neue Wartehäuschen

Dresden

Es war eine Debatte der harten Worte. „Ökologischer und ökonomischer Wahnsinn“, sagte Linke-Stadtrat Tilo Kießling. Das Thema rege ihn richtig auf, er sei sehr wütend. „Lügner“, giftete SPD-Wirtschaftspolitikerin Kristin Sturm in Richtung ihres Kollegen Torsten Schulze von den Grünen und fragte spitz, ob CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Krüger wohl einen Abschluss als Ingenieur vorweisen könne.

Wütende Proteste nutzten nichts

Dresden wird ab 2023 neue Wartehäuschen an den Haltestellen von Straßenbahn und Bus bekommen. Trotz der wütenden Proteste von Linken und SPD. Trotz der Rechnung von Torsten Nitzsche (Freie Wähler): „Es geht um eine Fläche von 3600 Quadratmetern. Das ist ein halbes Fußballfeld. Wie soll diese Fläche das Klima in der Stadt beeinflussen?“, fragte Nitzsche in die Runde.

Es ist eines der stärksten Argumente der Befürworter von neuen Wartehäuschen: Dresden soll in der Gegenwart ankommen und zeitgemäße Fahrgastunterstände erhalten. Mit begrünten Dächern, mit Photovoltaik und mit Bildschirmen, über die Werbung digital flimmert und Papier wie Druckerschwärze für Plakate gespart werden. 20 Prozent der Außenwerbeumsätze würden im digitalen Markt getätigt, rechnete Nitzsche vor, 80 Prozent über das gute alte Papierplakat.

Kaufpreis: 2500 Euro pro Stück

Die Fahrgastunterstände in Dresden seien Spezialanfertigungen, die aufwendig recycelt werden müssten, erklärte Tilo Kießling. Dresden solle die bestehenden 800 Wartehäuschen vom Besitzer übernehmen. „Die Stadtmöbel gehören in die öffentliche Hand“, forderte er. Sturm zitierte das Angebot der Wall GmbH, dass Dresden zwei Millionen Euro für 800 Fahrgastunterstände bezahlen müsse. Nur. Das wären 2500 Euro pro Stück statt 15 000 Euro pro neues Wartehäuschen.

DVB: Höchstens eine Million Euro pro Jahr

Der als Lügner gescholtene Torsten Schulze erklärte, Wall komme ihm vor wie ein Gebrauchtwagenhändler, der ein altes Gefährt an den Mann bringen wolle, um die Entsorgungskosten zu sparen. Die Bedingungen in dem Kaufangebot von Wall würden dazu führen, dass sich Dresden weitere 15 Jahre an diesen Anbieter binde. Weder die Stadtverwaltung noch die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) hätten die Ressourcen, die Werbeflächen selbst zu vermarkten, sagt der Grüne. Letztlich, so hätten es die DVB vorgerechnet, werde ein Reinerlös von 800 000 bis eine Million Euro in der Kasse klingeln, wenn das Modell der Linken eine Mehrheit finden würde.

AfD war das Zünglein an der Waage

Da klingen 2,5 Millionen Euro pro Jahr schon ganz anders. Diese Summe wollen Grüne, CDU und FDP mit der Vergabe der Außenwerbung an ein privates Unternehmen pro Jahr erwirtschaften. „Indem wir die Lose klein gehalten haben, ermöglichen wir auch mittelständischen Unternehmen die Teilnahme an der Ausschreibung“, erklärte Peter Krüger, der nicht Ingenieur ist, sondern Geschäftsmann, aber gleichwohl mahnte: „Die Übernahme von bis zu 30 Jahre alten Bauten birgt große Risiken für die Stadt.

Dieses Argument war auch für die AfD-Fraktion ausschlaggebend: Da Grüne, CDU und FDP keine Mehrheit im Stadtrat haben, war die AfD das Zünglein an der Waage – und sprach sich für neue Fahrgastunterstände aus. „Die Frage ist doch, ob ich mir ein 30 Jahre altes Auto kaufe oder einen neuen Firmenwagen bestelle“, erklärte AfD-Baupolitiker Thomas Ladzinski. Es wäre eine denkbar schlechte Entscheidung, jetzt Eigentümer der Fahrgastunterstände zu werden, die schon viele Jahre Wind und Wetter ausgesetzt waren. „Wir unterstützen einen geordneten Wechsel“, sagt Ladzinski.

Das modernste System für Dresden

„Wir wollen das modernste System für Dresden bekommen und wir wollen ein einheitliches Aussehen der Fahrgastunterstände“, erklärte FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow. Genau diese Ziele ließen sich mit der vorliegenden Ausschreibung erreichen.

Verträge werden europaweit ausgeschrieben

Dresden wird jetzt die Werbeverträge inklusive Wartehäuschen europaweit ausschreiben und hofft, nächstes Jahr einen Konzessionär zu finden. Der Abbau der alten Wartehäuschen und der Neubau soll Hand in Hand ablaufen, verspricht Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne). Tilo Kießling empörte sich über Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP), der einen Antrag auf Akteneinsicht von Linken und SPD ignoriert habe. „Es ist eine Frechheit, wie mit den Rechten des Stadtrats umgegangen wird“, erklärte er und forderte eine Vertagung der Abstimmung. Sein Geschäftsbereich stelle gerade die Unterlagen für die Akteneinsicht zusammen, erklärte Kühn. Diese Chronologie sei unlogisch, meinte Kießling: „Wir brauchen ja gerade die Akteneinsicht, um uns eine Meinung zu bilden.“

Abstimmung: 38 gegen 24 Stimmen

Hinter verschlossenen Türen stimmte der Stadtrat mehrheitlich für den Antrag von Grünen, CDU und FDP – und neue Wartehäuschen. 38 Ja-Stimmen gegen 24 Ablehnungen bei zwei Enthaltungen – so lautete das Ergebnis bei der namentlichen Abstimmung.

Von Thomas Baumann-Hartwig