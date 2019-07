Dresden

Nein, sagt Daniela M. Bense, den Neubau eines Fünf-Sterne-Hotels in Dresden würde sie einem Investoren eher nicht empfehlen. Die Hotelexpertin beim Immobiliendienstleister Dr. Lübke & Kelber GmbH hat den Dresdner Markt in den vergangenen Monaten intensiv analysiert und würde Investments in neue Hotels keinesfalls ablehnen. „Aber Zielgruppe und Konzept müssen stimmen“, schränkt sie ein.

Dresdens Tourismusmarkt werde von Privatreisenden bestimmt. „Diese sind sehr preissensibel“, so die Fachfrau. Was sich auf die Zimmerpreise auswirkt. Während Geschäftsreisende meist von einem Unternehmen das Zimmer bezahlt bekommen oder die Unterkunft steuerlich geltend machen können, würden Touristen sehr genau auf den Preis achten. Mit der Folge, dass Dresden zwar bei der Bettenauslastung auf Platz 4 der zehn großen deutschen Tourismusstädte liege. Beim Erlös pro Zimmer dagegen trage Dresden mit einem Jahresdurchschnittswert von 51,90 Euro die Rote Laterne mit sich herum.

Kein Überangebot

Heißt für neue Hotelprojekte: Hochpreisige Angebote gehen am Markt vorbei, während sogenannte Budget-Hotels im Economy-Segment durchaus Chancen hätten. Zumal in Dresden der Hotelmarkt organisch gewachsen sei. Das Verhältnis von Zuwachsraten bei den Touristenzahlen befinde sich im Einklang mit neu entstehenden Bettenkapazitäten.

Daran werde sich auch die nächsten Jahre wenig ändern. So hätten 2018 mit dem Indigo am Wettiner Platz und dem Student Hotel auf der Prager Straße nur zwei neue Häuser mit insgesamt 244 Zimmern neu eröffnet, für die Jahre ab 2019 seien fünf Neubau- oder Erweiterungsprojekte mit einer Kapazität von 736 Zimmern bekannt. „Da wir von einer Steigerung der Übernachtungszahlen ausgehen, sehen wir kein Überangebot.“

Konzepte für junge Menschen

Neue Impulse verspricht sich die Expertin von Konzepten, die auf junge Menschen setzen. Wie beim Student Hotel oder bei der Marke Selina, die derzeit intensiv ein Investment in Dresden prüft. Beide würden flexible Reisende ansprechen und für die sogenannten „digitalen Nomaden“ Arbeitsplätze anbieten.

Das Dresdner Stadtmarketing stehe gleichwohl vor der Aufgabe, mehr Geschäftsreisende in die Stadt zu holen. „Wenn wir mal ein Wunschkonzert anstimmen wollen, dann wären große Messen sehr hilfreich“, sagt die Hotelexpertin. Der Messestandort Leipzig schreibt seit zwei Jahren höhere Zuwachsraten bei den Gästezahlen als Dresden, das eher nicht für Messen mit hoher Strahlkraft bekannt sei.

Gäste bleiben im Schnitt zwei Tage

Kongresse seien eine zweite Möglichkeit, zahlungskräftiges Übernachtungspublikum in die Stadt zu holen. Mit spektakulären Ausstellungen und Kunstereignissen könne Dresden auch verstärkt um internationales Publikum werben. „Da kann sich die Stadt eine Scheibe von Prag abschneiden“, findet Bense. „Die Kollegen dort sind gezielt in die asiatischen Medien gegangen und haben einen regelrechten Boom bei Gästen aus China hervorgerufen.“

Morten Hahn, geschäftsführender Gesellschafter von Dr. Lübke & Kelber, betont eine Stärke von Dresden: Die Gäste bleiben im Durchschnitt zwei Tage in der Stadt. „Das ist nach Berlin und München der drittbeste Wert.“ Vielleicht, so Hahn, könne es gelingen, diesen Wert im Verbund mit anderen ostdeutschen Städten noch zu erhöhen.

Von Thomas Baumann-Hartwig