Der roten Sonne entgegen: Frittenbude kommen in die Scheune Dresden

Dresden

Auf dem drittletzten Stopp ihrer „Rote Sonne Tour – Teil 2“ werden die Exil-Bayern am Donnerstagabend noch einmal versuchen, die Scheune zum Überlaufen zu bringen. Noch nicht ein Jahr ist es her, als Frittenbude vor ausverkauftem Haus ihre damals neu erschienene Platte „Rote Sonne“ hier präsentierten.

Der Name des Albums entspringt übrigens dem Beginn ihrer Karriere, im Club „Rote Sonne“ in München. Im Februar 2019 veröffentlicht, bewegt sich das Trio seitdem gefühlt ununterbrochen auf Tour, gerne auch mit dem Sprinter. Das Ende des ersten Teils ging nahtlos in die „Festivalrutschen“ über – 18 Shows auf 18 Festivals – um nach anschließender kurzer Verschnaufpause, seit Herbst nun mit Teil 2, wieder erfolgreich, mit vielen ausverkauften Stationen unterwegs zu sein.

Verbale Klatsche gegen Ignoranten, Hipster, Faschos und AfD-Wähler

Politische Statements sind ebenso ihre Textinhalte wie selbstironische Erzählungen, gern gerappt. Dazu tanzbare Hymnen und treibende Beats. Frittenbude ist Electropunk/Pop, gegründet 2006. Zu ihren Mitgliedern, neben Livemusikern, zählen Johannes Rögner als Leadsänger, Martin Steer an der Gitarre und Jakob Häglsperger am Synthesizer und Bass.

Mit Erscheinen ihres ersten Albums „Nachtigall“ war nichts mehr normal, „dafür ein fettes Danke an Gott“, so Frittenbude. Mittlerweile ist „Rote Sonne“ ihr fünftes Werk und teilt mit dem Titel „Dunkelheit darf niemals siegen“ eine verbale Klatsche gegen Ignoranten, Hipster, natürlich Faschos und AfD-Wähler aus. Auch Charlotte Roche, die Mutter Beimer der Generation Alles-wollen-aber-nichts-richtig-können, kriegt einen Seitenhieb, ebenso die Sachsen, die hier geblieben sind und wissen, was es heißt, Angst zu haben. Aber alle anderen wissen es auch: Hauptsache, keine geflüchteten Kinder. Gegen Homophobie, stillen Protest, Individualisten im VW-Bus.

Alles ist „Easy Mobeasy

Die Ähnlichkeit zu Tocotronics „Pure Vernunft darf niemals siegen“ ist mehr als beabsichtigt, im Kontext ähnlich, denn wir brauchen dringend neue Lügen, die uns vor der stumpfen Wahrheit warnen. Frittenbude klaut offensiv bei anderen Künstlern, wandelt um oder passt an. In „Insel“, einem Titel über das Hamsterrad des Lebens, gibt es kein Ziel, keine Zukunft, nie „easymobisi“. Erobique besingt in „Easy“, dass alles halb so wild ist, wie man denkt, alles ist „Easy Mobeasy“.

Aus Kettcars „Graceland“ wird „Raveland“ als Kettcar-Remix. Zu Beginn ihrer Karriere waren Frittenbude für ihre Remixe bekannt, dabei änderten sie nicht nur die Instrumentalisierung, sondern auch die Texte. Für einerseits mehr Humor und Hinzufügen politischer Aussagen wie bei Supershirts „8000 Mark“ im „Ach so egal“ Frittenbude-Remix. Ihre Shows sind ausgelassen, laut, schnell und bunt – ihre Wut und Liebe an der Gesellschaft entlädt sich in kreativer Kraft und Licht. Wie bei einem Rave, einer rasanten Tanzveranstaltung zu elektronischer Technomusik, nebst Gitarren und handgemachten Drums.

Konzert: Donnerstag, 20 Uhr, Scheune

Karten: 25 Euro Abendkasse

Von Anne Gräfe