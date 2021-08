Der richtige Zeitpunkt beim Schnitt von Obstgehölzen

Dresden

Wann schneidet man welche Obstgehölze und wie? Das ist eine der meistgestellten Fragen am DNN-Gartentelefon. Zum Thema gibt es unzählige Bücher und Videos. Und doch ist es so – steht man dann vor dem Gehölz, das man schneiden möchte, ist die Unsicherheit groß. Wie war das noch mal? Wo soll ich jetzt schneiden? Und wann ist der richtige Zeitpunkt?

Hier gibt es Angebote für eine praktische Anleitung

Am besten lernt man durch Anschauung. In den Kleingärten zum Beispiel durch fachkundige Anleitung durch einen Kleingartenfachberater. Oder man nimmt an einem Kurs mit Gartenexperten teil. Die Volkshochschule bietet das zum Beispiel an – für den Winterschnitt in der Regel Mitte Januar (Termin für 2022 ist der 14. und 15. Januar) – oder auch Baumpflegefirmen.

Ebenso kann man diese oder auch freiberufliche Gartenberater zu sich in den Garten holen. Das kostet zwar Geld, aber man hat dann Grund drin und kann sich am Objekt erklären lassen, wann man wie in den Folgejahren mit der Schere oder auch der Säge zu Werke gehen sollte.

Die Grüne Liga sucht ab Januar immer freiwillige Helfer, die bei frostfreiem Wetter auf den Streuobstwiesen in und um Dresden beim Schneiden der Obstbäume helfen möchten, und verspricht „einen praktischen Einblick in die fachgerechte Obstbaumpflege“.

Zudem bietet sie bei genügend Nachfrage einen vierstündigen Baumschnitt-Kurs mit Theorie und Praxis im Zeitraum Januar bis März an. Sein Interesse bekunden kann man bei Andreas Wegener (http://www.grueneliga-dresden.de/index.php/kontakt). Der gelernte Gärtner und studierte Biologe arbeitet bei der Grünen Liga Dresden/Oberes Elbtal, ist Leiter des Streuobstwiesenprojektes und hat den Hut für rund 15 Hektar Obststreuwiesen auf, deren Pflege und Bewirtschaftung die Grüne Liga übernommen hat.

Und nicht zuletzt bietet das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Info-Blätter zu einzelnen Obstarten an, wo der Schnitt auch eine Rolle spielt. Diese Blätter kann man sich im Internet unter publikationen.sachsen.de unter dem Thema „Gartenbau“ kostenlos herunterladen.

Grundsätzlich gibt es drei wichtige Schnittzeitpunkte: zur Pflanzung, im Winter (sobald das Laub abgeworfen und wenn es frostfrei ist) bis zum Frühjahr sowie im Sommer, erklärt Gartenbaumeisterin Helma Bartholomay.

Wird oft vergessen: der Pflanzschnitt

Der Schnitt zur Pflanzung ist wichtig, so die Gartenexpertin, legt er doch den Grundstein, wie das Gehölz in den Folgejahren wächst. Bei Bäumen legt man zum Beispiel die Form der Krone mit dem Pflanzschnitt fest. Und doch wird dieser gerne vernachlässigt.

Ziel beim Pflanzschnitt ist, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wurzel und Krone herzustellen. Denn bevor man ein Gehölz, das man gekauft hat, in den Garten pflanzt, sollte man den Wurzelballen kontrollieren und gegebenenfalls beschädigte bzw. abgestorbene Wurzeln abschneiden.

Das spielt allerdings nur bei der Pflanzung von wurzelnackten Gehölzen – die es im Spätherbst bzw. im zeitigen Frühling gibt – eine Rolle als bei Gehölzen, die man mit Wurzelballen im Topf kauft. Im Container – also im Pflanztopf – ist das nicht so entscheidend.

Es sei denn, der Topf der Ballenware ist extrem zu klein und bei der Wurzel hat sich bereits ein Ringelwuchs entwickelt. „Dann müssen Sie die äußeren Wurzeln vorsichtig etwas einschneiden, sonst wurzelt die Pflanze nicht in die sie umgebende Erde“, empfiehlt Helma Bartholomay. Ebenso reduziert man oberirdisch Zweige und Äste. Zum einen, um bei Bäumen eben die Form der Krone festzulegen. Zum anderen, damit die Pflanze erst einmal mehr Kraft in die Wurzelbildung stecken kann.

Kern- und Steinobst Kernobst: Als Kernobst gelten Früchte, die im Inneren ein Kerngehäuse mit mehreren Kernen haben, wie Apfel, Birne, Quitte, Mispel, Nashi-Birne. Steinobst: Als Steinobst werden Früchte bezeichnet, die im Gegensatz zum Kernobst nur einen einzigen, harten und größeren Kern haben. Dazu zählen Süß- und Sauerkirschen, Pflaumen, Pfirsiche, Nektarinen, Aprikosen. Beerenobst: Dazu zählen Schwarze, Rote und Weiße Johannisbeere, Heidelbeere, Holunder, Cranberry, Stachelbeere, Preiselbeere, Apfelbeere, aber auch die Erdbeere (die eigentlich eine Sammelnussfrucht ist) sowie Brombeere und Himbeere als Sammelsteinfrüchte. Ebenso die Maulbeere.

Erziehungs-, Erhaltungs- und Verjüngungsschnitt

„Beim richtigen Schnittzeitpunkt spielen viele Faktoren eine Rolle. Der entscheidende Punkt ist immer: Was will ich am Baum erreichen?“, verdeutlicht Helma Bartholomay. „Auf jeden Fall sollte es einen Grund zum Schneiden geben.“

Zudem komme es darauf an, um welche Obstart es sich handelt, ob es ein Hochstamm auf der Streuobstwiese, ein Busch oder ein als Säule gezogener Baum ist, wie alt das Gehölz und wie das Klima in der Region ist und ob man einen Erziehungs- oder Verjüngungsschnitt machen möchte.

„Wenn ein Baum regelmäßig geschnitten wird, muss man dann fortlaufend oft gar nicht so große Eingriffe machen“, so die Gartenexpertin weiter.

„Kern- und Beerenobst kann man im Vorwinter oder auch während des Winters schneiden, jedoch nur, wenn es wärmer als –4 Grad Celsius ist, da tiefere Temperaturen das angeschnittene, gefrorene Holz schädigen könnten“, schreibt der Pillnitzer Gartenfachmann Gerd Großmann in seinem erstmals 2002 erschienenen – man kann schon sagen Klassiker „Obstgehölze erziehen und schneiden“. Das ist ein Buch, das mit 350 anschaulichen Zeichnungen von Bernd Schulz ausgestattet ist.

„Steinobst schneidet man nach der Ernte sowie im Frühjahr ab Anfang März“, so Großmann weiter, im Winter reagiere es empfindlich, „und im Gegensatz zum Kernobst verheilen die Wunden schwer.“

Fakt ist, dass der Schnittzeitpunkt Einfluss auf die Stärke des Austriebes hat, betont die Gartenbaumeisterin. „Der Sommerschnitt bremst das Wachstum, der Winterschnitt regt es an. Wessen Obstbaum also viele Wasserschosser hat, dem könnte ein Sommerschnitt helfen.“ Ebenso könne ein Sommerschnitt bei starkwüchsigen Obstbäumen die Fruchtbarkeit erhöhen.

Wobei Schnitt bei Wasserschossern nicht das richtige Wort ist. Denn Wasserschosser – so nennt man Triebe, die steil nach oben wachsen – werden, so lange sie noch jung und nicht verholzt sind, entgegen der Wuchsrichtung herausgerissen.

Argumente für einen Sommerschnitt

„Generelle Gründe für einen Sommerschnitt könnten neben der Wachstumsbremse bei stark wachsenden Obstgehölzen sein, dass man die Krone luftiger gestalten, den Fruchtbehang ausdünnen oder eine bessere Wundheilung nach einem Schnitt anstrebt“, erklärt Helma Bartholomay weiter. „Herausschneiden sollte man alles, was zu dicht steht, sich kreuzt und vielleicht sogar aneinander reibt. Und natürlich vertrocknete und abgestorbene Zweige. Es soll gezielt neues, fruchtragendes Holz gefördert werden.“

Herbsthimbeeren werden jedes Jahr im Spätherbst komplett bodennah zurückgeschnitten. Sie treiben im Frühjahr dann wieder durch und bilden zum Herbst zu Früchte an den einjährigen Trieben. Bei Sommerhimbeeren schneidet man im selben Jahr im Sommer nach der Ernte die abgetragenen Triebe bodennah weg und lässt aber die neuen Triebe stehen. Die tragen dann im Folgejahr.

„Bei den Brombeeren entfernt man nach der Ernte oder spätestens bis zum Frühjahr ebenfalls die abgetragenen Ruten. Die neu gebildeten werden am Spalier angebunden. Jedoch lässt man nur maximal vier bis sechs neue Ruten stehen ,die im Sommer auf maximal zwei Meter gekürzt werden“, erklärt die Gartenbaumeisterin Helma Bartholomay weiter. „Bei Sorten, die sehr lange Seitentriebe bilden, kann man dann ebenfalls noch mal zurückschneiden.“

Von Catrin Steinbach