Der neue Pfarrer der Dresdner Frauenkirche im Interview: „Kirche muss in die Welt hinein sprechen“

Dresden

Markus Engelhardt, 59 Jahre alt, aus Freiburg im Breisgau wird in einem Gottesdienst am 9. Mai, dem Sonntag Rogate, als neuer Pfarrer der evangelischen Frauenkirche Dresden ins Amt eingeführt. Tomas Gärtner hat mit ihm über seine neue Aufgabe und seinen persönlichen Werdegang gesprochen.

Herr Pfarrer Engelhardt, was haben Sie sich für Ihre Arbeit in der Frauenkirche an der Seite von Pfarrerin Angelika Behnke vorgenommen?

Markus Engelhardt: Gemeinsam mit Maria Noth werde ich die Geschäftsführung in der Stiftung haben. Daraus ergibt sich ein stärkerer Anteil an Organisationsarbeit, während Angelika Behnke stärker in Richtung Seelsorge und Spiritualität wirkt.

Die Frauenkirche hat über Jahre hinweg von der Erzählung ihrer Geschichte, ihrer Zerstörung und des Wiederaufbaus gelebt. Jetzt ist sie in einer gewissen Normalität angekommen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass das nicht ins Museale geht, sondern überlegen, wie kann die Frauenkirche auch ein gesellschaftlich relevanter Ort werden.

Kirche muss sich heute auf den Markt begeben. Sie kann nicht nur für die kerngemeindlichen Milieus da sein, sondern muss in die Welt hinein sprechen und sich neben anderen weltanschaulichen Anbietern behaupten. Die Frauenkirche ist ja ein Hybrid – ein sakraler Raum, Konzertsaal, Raum für öffentliche Diskurse.

Die Frauenkirche ist auch ein beliebter Konzertsaal. Hier spielt der Musiker Daniel Hope die „Vier Jahreszeiten“ von Vivaldi. Quelle: Oliver Killig/Archiv

Das lebendig zu halten, wird wichtig sein, damit sie vernehmbar für das steht, was das Christliche heute ist.

Sie entstammen einer Theologenfamilie in Heidelberg. Ihr Vater, Klaus Engelhardt, war bis 1998 Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Baden. Wie hat sie das geprägt?

Unserem Vater war es wichtig, dass es zu Hause regelmäßige Familienandachten gibt. Er hatte eine große didaktische Begabung. Vor allem die biblischen Geschichten im Alten Testament, die für Kinder spannend sind, hat er uns auf lebendige Weise nahegebracht. Das Thema Kirche war am Esstisch sehr dominant. Vieles, was sich andere Kollegen aneignen müssen, habe ich hörend mitbekommen.

Geprägt von protestantischem Bildungsbürgertum

Welche Richtungen des Protestantismus dominierten da?

Mein Vater war stark von Karl Barth geprägt, galt als „Linker“. Er stand der SPD nahe. Als Bischof ist er aber ein Mann des Ausgleichs gewesen. In mir sind unterschiedliche theologische Richtungen. Geprägt hat mich ein typisch protestantisches Bildungsbürgertum, das heute eher am Aussterben ist.

Bruder Ihrer Mutter ist der Schriftsteller und Jurist Bernhard Schlink. Hat er für Sie eine Rolle gespielt?

Schon deshalb, weil er einer meiner Paten ist. Er hat interessiert meinen Weg begleitet. Von Zeit zu Zeit sehen wir uns auch heute noch und diskutieren kontrovers über die unterschiedlichsten Themen.

Spielte neben Belletristik auch Musik eine Rolle für Sie?

Meine Mutter war sehr musikalisch. Ich habe früher sehr viel Klavier gespielt, mit anderen auch Kammermusik.

Als Schüler fasziniert von theologischem Nachdenken

Welche Komponisten schätzen Sie?

Bach ist ein unerreichter Kosmos. Ansonsten die Romantik. Brahms finde ich großartig, ich liebe Mendelssohn, Schubert, Schumann.

Warum wollten Sie Theologe werden?

Vor allem, weil ich einen tollen Religionsunterricht in Heidelberg am Gymnasium hatte, der mich für theologisches Nachdenken fasziniert hat. Vertieft hat sich das während meines Zivildienstes an einem evangelischen Krankenhaus. Erst einmal habe ich nur studiert. Während des Vikariats am Bodensee habe ich mich entschlossen, Pfarrer zu werden.

Zehn Jahre waren Sie Pfarrer in Konstanz am Bodensee. Welche Erfahrungen konnten Sie mitnehmen?

Wie gut es ist, wenn eine Gemeinde aus ganz unterschiedlichen Milieus besteht. Es gab jene in wirtschaftlich intakten Verhältnissen, die am Seeufer wohnten und eher konservativ waren. Andererseits Menschen in nicht so einfachen Verhältnissen. Eine Sprache zu finden, die beiden Gruppen etwas gibt, war eine wichtige Erfahrung.

Verfasste Kirche kann von Diakonie viel lernen

Seit 2007 waren Sie Dekan des Stadtkirchenbezirks Freiburg. Welche Fähigkeiten verlangte dieses Amt von Ihnen?

Damals waren gerade die 21 Freiburger Pfarrgemeinden aufgelöst und zu fünf neuen, sehr großen zusammengefasst worden. Diese Reform musste ich mit Leben füllen. Außerdem mussten wir uns von fast 50 Prozent unserer Immobilienflächen trennen. Organisations- und Strukturarbeit hatten da für mich das Übergewicht über die geistige Leitung.

Sie waren dort auch Vorsitzender des Diakonischen Werkes. Welche Rolle spielt kirchliche Sozialarbeit für Sie?

Viele Menschen, für die Kirche fremd geworden ist, nehmen uns am ehesten über unsere Arbeit in diakonischen Einrichtungen wahr. Schwerpunkte in Freiburg waren Hilfe für Wohnungslose und Prostituierte. Verfasste Kirche kann von Diakonie viel lernen, weil Diakonie sehr viel beweglicher und unternehmerischer unterwegs ist.

Über die Hälfte der rund 4,8 Millionen Badener gehören der evangelischen und katholischen Kirche an. In Sachsen kommen Protestanten und Katholiken zusammen nicht mal auf ein Viertel der Bevölkerung. Werden Sie in Dresden umdenken müssen?

In der Woche werden viele in die Kirche kommen, die „religiös unmusikalisch“ sind. Solchen Menschen muss man in einer Mischung aus Demut, Unbefangenheit und Selbstbewusstsein begegnen. Ich muss eine Sprache finden, die nicht anbiedernd niedrigschwellig ist, sondern deutlich macht, wofür ich als Pfarrer stehe, aber auf diese binnenkirchlichen Formeln und Sprachspiele verzichtet.

Von Tomas Gärtner