Dresden

Gigantomanie im Entertainment hat einen Namen: DJ Bobo. Seit Jahren baut der Schweizer Künstler schon die größten Bühnen, die in die Konzertarenen dieser Welt passen, das Ende der Fahnenstange ist längst erreicht, größer kann es nicht mehr werden, aber wohl spektakulärer. Und so ist der Schweizer Bühnentüftler und musikalisch der letzte wirklich Überlebende des Eurodance der 1990er Jahre wieder einmal mit einer 22 Meter breiten und mehr als 15 Meter hohen Bühne unterwegs, um uns dieses Mal in seine Welt „KaleidoLuna“ zu entführen. In Dresden in der Energieverbundarena.

Bei Bobo wird kein bisschen gekleckert, auch geklotzt ist immer noch pures Understatement. Seine Welt ist zunächst ein überdimensionales Raumschiff, mit ausklappbaren Tragflächen, überall Tänzer, der Sänger und seine singende Ehefrau Nancy mittendrin. Der Beat ist von Anfang an mitreißend und die ersten Zuhörer hält es schon jetzt nicht mehr auf den Sitzen. Und obwohl es bei dieser Show mehr um Entertainment und Party als um die Musik geht, lässt DJ Bobo ein gewaltiges Hit-Feuerwerk ab. Das reicht von „Somebody’s Dance With Me“/Keep On Dancing“, über „Let The Dream Come True“ und „Vampires Are Alive“ bis zu „Chihuahua“ und „Everybody“. Bobo singt und rappt viel, oft gemeinsam mit Nancy und immer umgeben von seinen internationalen, aber vor allem jungen Tänzern. Die machen für ihn das, was er vor 20 Jahren noch selbst machte. Sie klettern bis ganz nach oben, singen und tanzen unter der Hallendecke, auf den Dekorationen und direkt vor den Konzertbesuchern. Bobo selbst erkundet singend ebenfalls jede mögliche Position auf dieser Riesen-Bühne.

Moderne Technik und altbewährte Effekte

DJ Bobo baut auf die moderne Technik. Da wäre Videomapping, das mittlerweile so gut fortgeschritten ist, dass es bei solch großen Shows tolle Effekte möglich macht, oder das Schlagzeugspielen ohne Schlagzeug, lediglich mittels Bluetooth und Bewegungen werden die Töne einer großen Trommel oder der HiHat hörbar. Das kann in Dresden der 10-jährige Willem übernehmen, der dabei nicht unerfahren ist, aber mit den Tücken dieser Technik (unverschuldet) zu kämpfen hatte, und so wird Queens „We Will Rock You“ zu einer wahren Teamarbeit zwischen Bühnenarbeiter und Publikum. Während „KaleidoLuna“ fliegen Leuchtdrohnen um die Tänzer, die vor einem funkelnden Sternenhimmel agieren. Daneben aber gibt es noch so triviale wie althergebrachte Effekte wie Feuerfontänen, Konfettiregen und Papierschlangen. Warum auf das Bewährte verzichten? Auch das kommt an. Eine weitere Überraschung ist sicherlich die Performance von „Freedom“, während der sich der Mittelbau der Bühne langsam erhebt und bis zu einer Schräge von rund 45 Grad neigt. Natürlich mit den darauf singenden Musikern (die allerdings gut gesichert sind). Ein beeindruckendes Schauspiel!

Schrill-bunte Kostüme zwischen Fantasy und Comic

Das, was eine DJ-Bobo-Show ausmacht, sind eben nicht nur atemberaubende und abwechslungsreiche Tanzperformances zur Musik, die oft nur den Soundtrack für die Bewegungen auf der Bühne darstellt, sondern auch die bunten Kostüme, die von Bobos Ehefrau Nancy erdacht werden. Die sind oft schrill, gefertigt in einer Schnittmenge zwischen Fantasy und Comic. Mehrfach sieht das Publikum in den zweieinhalb Konzertstunden neue Outfits.

Wenn man über die Musik spricht, muss man erkennen, dass DJ Bobo zwar ein Protagonist des Eurodance der 1990er ist, der im Konzert immer noch breiten Raum einnimmt. Doch er hat sich musikalisch auch weiterentwickelt, ohne aktuellen, kurzlebigen Trends hinterher zu laufen. Da sind Lieder wie „Colors of Life“ (Pop), „Senorita“ (Latin) oder „It’s My Life” (Reggae), die noch andere Klangfarben und dennoch den typischen Bobo-Sound aufweisen, den der Schweizer nun schon im 27.Jahr bewahrt. Auch heute noch liefert der Sänger durch seine gigantischen Shows den Soundtrack zum Lebensgefühl einer ganzen Generation und trifft damit den Nerv von Jung und Alt. Ganze Familien sind im Saal zu sehen, und alle sind vereint durch die Musik und die Begeisterung für Farben und Tanz. Kaum jemand sitzt auf den Stühlen. Vom ersten Ton an geht eine Welle der Begeisterung durch den Saal bis in die hintersten Reihen. Es wird getanzt, gesungen, gelacht. Das reißt nicht ab, bis das Licht final angeht. Noch einmal Konfetti über die Köpfe – und mit dem Rausschmeißer „There’s A Party“ ist dann alles gesagt und getan. Mehr geht nicht. Auch körperlich.

Wer es verpasst hat: Am Freitagabend ist die DJ Bobo Show „KalaidoLuna“ noch einmal live in Dresden zu erleben.

Von Andreas Weihs