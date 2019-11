Der große Tag des Zorns: „Le Grand Macabre“ feierte in Dresden Premiere

Dresden

Der erste Eindruck: Das ist doch praktisch, wenn man das Publikumsverhalten voraussieht und gleich mitinszenieren kann. Denn zur Premiere der Dresdner Erstaufführung von György Ligetis „La Grand Macabre“ bot die Semperoper am Sonntag noch zahlreiche unbesetzte Plätze. Die rechte Seite des ersten Rangs ist gleich gar nicht verkauft, sondern für den Staatsopernchor reserviert worden. Der übernahm anfangs die Rolle von Protestierern, die schon die ersten Töne von Ligetis Opus niederzubrüllen versuchten.

Das klang zwar erst einmal echt, machte aber den (nach mehr als vierzig Jahren immer noch erwartbaren?) Skandal um diese Musik zu einem inszenierten Eklat. Was Ligeti einst provozierte und auch in seiner hier gezeigten revidierten Fassung von 1996 nicht grundlegend abgemildert hat, geht heute kaum mehr als Theaterrevoluzzer durch. Als ein solcher jedoch will Regisseur Calixto Bieito offenbar immer noch gelten und hat schon mal mit Vorsatz zur Provokation der Provokation gegriffen.

Dutzende Premierengäste verließen das Haus

Den Ersten Gastdirigenten des Hauses hatte er dabei auf seiner Seite. Omer Meir Wellber nahm den scheinbaren Protest auf, wischte ihn beiseite und tat, was Dirigenten tun sollten. Hier gilt’s der Musik. Aber o weh! Wer unvorbereitet in diesen frühen Premierenabend kam, mag nicht geahnt haben, dass „Le Grand Macabre“ an Stelle einer Ouvertüre ein Autohupenkonzert vorangestellt ist. Durchdringendes Tröten, zunehmend rhythmisch, da mag schon manch ein Gast ins Treiben des Chores mit eingestimmt haben. Ehe dann die ersten Premierenbesucher das Haus verließen, dauerte es noch eine Weile. Bis zum Ende des nur zwei Stunden kurzen Abends sind es Dutzende gewesen, die ihre Plätze geräumt haben.

Sie haben eine wahre Luxusbesetzung verschmäht, die sich das Haus für diese Neuproduktion (der nur insgesamt fünf Aufführungen vergönnt sind!) geleistet hat. Nach wie vor sind nämlich Chor- und Orchesterparts sowie sämtliche Solopartien harte bis schwerste Kost – für die Ausführenden! Beim Hören ist das eigentlich kaum mehr Neuland, allenfalls hier und da etwas lautstark.

Eros ist stärker als Tod

Fürs Auge jedoch hat Bieito mit seinem bereits von der Schönberg-Produktion „Moses und Aron“ bekannten Team Rebecca Ringst (Bühne) und Ingo Krüger (Kostüme) überreichlich Kost geboten. Da in diesem auf Michel de Ghelderodes Schauspiel basierenden Stück, zu dem Ligeti das Libretto gemeinsam mit Michael Meschke selbst verfasste, der bevorstehende Weltuntergang beschworen wird, kommt erst einmal Gustave Courbets „Ursprung der Welt“ im Großformat auf den Vorhang (Video Sarah Derendinger). Welt-Theater entsteht daraus noch nicht, doch wird dies zur Klammer des Abends. Eros ist stärker als Tod.

Ansonsten wusste die Regie scheinbar nicht wohin mit einer Überfülle an Ideen und hat ansatzweise alle auf die Bühne gebracht. Das Ganze wirkte dadurch mitunter überladen, hat das Stück jedoch eher unterwandert, statt ihm eine gültige Note zu gegenwärtigem Treiben aufzusetzen.

Alles hat Angst vorm Tag des Großen Zorns

Allenfalls sind für viele Momente szenische Synonyme entwickelt worden. Das permanentgeile Liebespaar Amanda und Amando kopuliert mit umgehängten Plastikeimern, der Säufer mit dem sprechenden Namen Piet vom Fass schiebt kein Weinfass, sondern einen Bierkasten durch sein Leben und Nekrotzar, der Große Makabre, bei dem nie ganz klar wird, ob er nun wirklich Meister Tod oder doch nur ein kleiner Gaukler ist, schlurft im Bademantel durch die vom Untergang bedrohte Welt. Um diese globale Komponente ganz deutlich zu machen, hängt ein riesiger Ballon zentral über der Bühne, die ansonsten aus einer bestens nutzbaren Abwärtsbahn in Form einer doppelten S-Kurve besteht, auf der später noch manch weitere Erdballons herunter kullern werden.

Natürlich hat alles Angst vorm Tag des Großen Zorns, nur die beiden Liebenden kriegen davon nichts mit und treiben’s sogar in Nekrotzars Grab. Piet will weiter saufen, Fürst Go-Go weiter unbeherrscht herrschen, seine Agentin Venus weiter spitzeln, der Weiße und der Schwarze Minister weiter gegeneinander intrigieren, die laszive Mescalina weiter lasziv sein und ihrem Gatten (oder sonstwem) die ehelichen Pflichten abverlangen, doch der Herr Hofastronom Astradamors guckt lieber in die Sterne und sieht einen riesigen Kometen auf die Welt zurasen. Wer da an Lars von Triers „Melancholia“ denkt, liegt gewiss nicht falsch. Ob freilich Go-Gos Manie, gläserweise einen braunen, vor Palmöl triefenden Brotaufstrich namens natello von der Firma Ferrerol in sich hineinspachtelt und sich herumschmiert, anspielungsreich vor braunen oder überzuckerten Süchten warnen soll, bleibt dahingestellt.

„Wir haben Durst, ergo: Wir leben.“

Wer rettet die Welt? Der Durst. Piet macht den müden Möchtegern-Macker trunken und stellt fest, „Wir haben Durst, ergo: Wir leben.“ Getrunken wird freilich Blut, bekanntlich ein ganz besonderer Saft. Danach ist die Luft raus aus den Ballonen. Aus der Inszenierung schon etwas länger. Die wartet bis dahin mit dahingerafften Menschenmassen und Totentanz, mit teils schaurigen, teils apokalyptischen Bildern auf. Fürstliche Arschkriecherei wird ebenso deutlich visualisiert wie ein absinthgrünes Embryo; die gesamte Detailfülle zu beschreiben ist schlicht unmöglich.

Ebenso die Vielzahl exzellenter Stimmen. Ob Katerina von Benningsen und Annelie Sophie Müller als Amanda und Amando (bezaubernd und niedlich), ob Hila Baggio als Venus (schrillst vorzüglich!), ob Iris Vermillion als Mescalina (betörend stark) oder Countertenor Christopher Ainslie als Fürst (blütenreine Höhen und überzeichnetes Spiel), ob Frode Olsen als Astradamors (nobel und stimmschön) oder Aaron Pegram und Mathias Henneberg als die Minister (kraftvoll und streitsüchtig) – sie alle lieferten Glanzleistungen ab. Dasselbe Kompliment gilt Gerhard Siegel und Markus Marquardt als Piet und Nekrotzar, beide in überragender Spielfreude mit respektheischender Sangeskunst. Der Opernchor und sein neuer Direktor Jan Hoffmann war ebenso exzellent wie die Kapelle mitsamt zahlreicher Soloauftritte. Das ist der bleibende Eindruck.

nur vier Folgetermine: 7., 13., 26. und 28. November

www.semperoper.de

Von Michael Ernst