Dresden

Am 30. Dezember 2009 nehmen Zielfahnder im französischen Calais den Pakistaner Syed Asif R. fest. Mehr als 1000 Kilometer war er da bereits durch halb Europa geirrt. Der 32-Jährige wollte sich wohl nach Großbritannien absetzen. Begonnen hatte seine Flucht zwei Wochen zuvor in Dresden. In seiner Wohnung im achten Stock des Übergangswohnheims an der Florian-Geyer-Straße wurde am 16. Dezember die 18-jährige Gymnasiastin Susanna H. tot aufgefunden. Sie war grausam ermordet worden.

Der Bewohner, Syed Asif R., ist der Freund der Toten und gilt als Tatverdächtiger. Doch der Mann ist verschwunden, er hat sich ins Ausland abgesetzt. Die Polizei ist ihm auf den Fersen, aber immer verschwindet er, bevor die Beamten zugreifen können. Als man ihn dann gefasst hat, wird er nach Deutschland überstellt, kommt in Untersuchungshaft – und schweigt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im August 2010 beginnt der Prozess am Dresdner Landgericht. Der Syrer ist wegen Mordes an der 18-Jährigen angeklagt. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hat der inzwischen 33-Jährige die Schülerin am 15. Dezember 2009 getötet. Bei der Tat sei Heimtücke im Spiel gewesen, meint Staatsanwalt Alexander Keller.

Eine besonders grausame Tat

Der Angeklagte habe Susanna H. zunächst drei Mal mit einem Nudelholz so kräftig von hinten auf den Kopf geschlagen, dass der Griff brach. Das Mädchen war bewusstlos, aber nicht tot. R. habe sie dann mit einem abgeschnittenen Telefonkabel gewürgt, und als das Kabel riss, sie aber immer noch lebte, schließlich mit ihrem eigenen Schal stranguliert, bis sie starb. Die Flucht spreche ebenso für seine Täterschaft wie DNA-Spuren an der Toten und Blut an seinen Schuhen, argumentiert der Staatsanwalt.

Regungslos folgt der Angeklagte den Ausführungen. Wie im Ermittlungsverfahren schweigt er auch im Prozess. Die Vorsitzende Richterin des Schwurgerichts, Birgit Wiegand, musst deshalb Einzelheiten zu seinem Lebensweg aus den Akten vortragen. Demnach hatte der Pakistaner sein Geburtsland 2003 verlassen. 2006 tauchte er das erste Mal offiziell in Deutschland auf, beantragte Asyl, verschwand dann aber. Der Antrag wird abgelehnt. 2007 stellte er erneut einen Asylantrag, auch der wird abgelehnt.

Ein verbitterter Mann

Um nicht abgeschoben zu werden, suchte Syed Asif R. eine Frau in Deutschland, die er heiraten und mit der er Kinder zeugen kann. Mit unverfrorener Hartnäckigkeit hatte er mehr als 50 Frauen angesprochen, darunter auch eine Schwester von Susanna H. Viele „Negativerlebnisse“ habe R. bei seinen Kontaktversuchen gehabt, so die Vorsitzende. „Der Angeklagte entspricht nicht dem Bild eines landläufig gutaussehenden Mannes“, sagt Wiegand und bescheinigt dem schmächtigen Pakistani zudem „intellektuelle Defizite“.

Aber Syed Asif R. ist auch ein äußerst jähzorniger Mensch, der mit Abweisungen nicht umgehen kann und aggressiv wird, wenn er einen Korb bekommt. Mehrere Frauen hatten ihn angezeigt. Mehrfach wird gegen den 33-Jährigen wegen Nachstellung ermittelt, einmal muss er wegen Körperverletzung eine Geldstrafe zahlen.

Eine Kennenlernen mit tragischem Ausgang

Anfang 2009 lernt er Susanna H. in einem Geschäft auf der Prager Straße kennen und umgarnt die Gymnasiastin. Das Mädchen war „offen, aber schüchtern im Umgang mit Männern“, so Wiegand, und Susanna H. „hatte ein großes Herz“. Der Pakistaner setzt auf Mitleid und hat damit Erfolg. Aus den beiden wird ein Paar.

Doch er ist besitzergreifend, kontrolliert die Gymnasiastin, soll sie sogar geschlagen haben. Der Pakistaner, der kaum lesen und schreiben kann, will die ihm geistig überlegene Schülerin dominieren. Zweimal trennt sich das Paar, kommt aber wieder zusammen.

Anfang Dezember 2009, zwei Wochen vor der Bluttat, wird ihm per Post die Ausweisung angedroht. Seine Träume von einem Leben hier scheinen zu platzen und es kommt zum entscheidenden Bruch mit Susanna H. Die junge Frau teilt ihm mit, dass es keine Hochzeit geben wird. Sie wolle nicht heiraten, sondern studieren und zunächst nach dem Abitur für ein Jahr nach Australien gehen. War das ihr Todesurteil? Hat der Pakistaner sie aus Wut umgebracht, weil sie ihn nicht heiraten wollte? Das kann nur der Angeklagte beantworten, doch der schweigt.

Wegen Mordes an der 18-jährigen Gymnasiastin Susanna H. wird Syed Asif R. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. „Wir sind überzeugt, dass es kein Affekt war“, sagt Wiegand. Dafür spreche auch die überlegte Flucht. Der Mann habe nach der Tat die Wertsachen aus dem Rucksack von Susanna H. genommen, seine Sachen gepackt, den Fernseher angestellt, das Zimmer abgeschlossen.

Regungslos nimmt der Angeklagte das Urteil auf. Zum Schluss äußerte er eine Bitte, die so gar nicht zu seinem bisherigen Streben nach einem Leben in Deutschland passt: „Ich möchte die Haftstrafe in Pakistan verbüßen.“

Von Monika Löffler