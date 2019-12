Der gezähmte Rebell – Hans Scheuerecker-Ausstellung in Dresden

Dresden

Die Sprache seiner Bilder ist gleichermaßen von hohem Raffinement und einer äußersten Simplizität. Geboren 1951 in der Töpferstadt Römhild, lebt und arbeitet Hans Scheuerecker seit 1971 in Cottbus. Als unangepasster Künstler hat er seitdem mit der kryptischen Erfassung von Lebenszeichen einen eigenen Chiffren-Kanon geschaffen, der wenig Erzählerisches bietet.

Einst gefürchtete Radikalität ist reduziert

An der Seite der Dresdener Maler Stefan Plenkers, Veit Hofmann und Rainer Zille hat er in jungen Jahren einen Hang zu gelegentlichen Orgien ausgelebt, ganze Nächte mit fieberhafter Dringlichkeit durch gemalt. Inzwischen hat das Dionysische und Irrationale erkennbar an Bedeutung verloren.

Auch die viele Jahre als Markenzeichen geschätzte wie gefürchtete Radikalität hat Scheuerecker reduziert und selbst von Details nur noch das Wesentliche übrig gelassen. Ungebrochen, jedoch reflektierter als früher, feiert er den weiblichen Körper und seine Sexualität. In der Auswahl zentraler Werke stellt Galeristin Ines Schulz zentrale Werke der allerjüngsten Zeit vor, in denen Scheuerecker geradezu beunruhigende Exkursionen ins Innerste menschlichen Seins unternimmt. Dabei lässt er sowohl subtile Selbsterkundungen wie Erkundungen von ihm nahestehenden Menschen einfließen, die er mit allgemeinen zeitbezogenen Aussagen verbindet, was die Porträtierten zu Trägern des Lebensgefühls einer Epoche im Umbruchs werden lässt.

Einmal mehr zeigt die Dresdener Ausstellung Bildstoffe, die der Menschenbeobachter vorwiegend im Porträt respektive in den menschlichen Figuren findet. Sie sind physischen und psychischen Belastungen und Versuchungen ausgesetzt, was sich in den rauen Zeiten mentaler Verwahrlosung auch als Sehnsucht nach Menschlichkeit erweist. Im Ringen um Menschlichkeit versetzt Scheuerecker den Betrachter mit malerischen und zeichnerischen Figurationen gern ins Ungewisse und sucht, auch unter der Last der eigenen Erfahrungen, ein partnerschaftliches Verhältnis zum Betrachter. Letzteres erscheint als ein Indiz für die Fähigkeit des Künstlers, im Betrachter Bewegung auszulösen, seinen Platz und seine Situation in der Gesellschaft auszuloten.

Die auf wenige Primärfarben, einfache Farbklänge und vehemente Strichlagen verdichteten Bilder faszinieren durch Witz und Imagination. Der Künstler selbst spricht von einem Mix aus malerischen und grafischen Strukturen, in deren Verbindung er die vom Sichtbaren ausgelösten Emotionen vielsagend zum Ausdruck bringt, wie auch die Farbe selbst als emotionale Reaktion auf das Motiv zu verstehen ist.

Zehn schwarze Bilder als Selbstbildnisse

Darin dem jungen Matisse vergleichbar, gilt ihm die reduzierte Farbskala als probates Mittel, ein hohes Maß an Intensität zu erreichen, wie die beiden Bilder „Tänzerinnen I und II“ von 2019 belegen, in denen die Farben Rot und Schwarz, Grau und Weiß dominieren. Hierzu zählt auch die auf autobiografischen Erlebnissen begründete Bildserie der afrikanischen Frauen, deren körperliche Präsenz abgeflacht und lediglich von Umrisslinien bestimmt ist.

2019 sind in rascher Folge zehn schwarze Bilder entstanden, die Hans Scheuerecker als Selbstbildnisse deklariert und die von imaginären Porträts unter dem Titel „Der letzte Kuss von Pola“ ergänzt werden. Sie bilden das emotionale Epizentrum der Ausstellung, denn Hans Scheuerecker hat hierbei existenzielle Situationen und Grenzerfahrungen bildnerisch verarbeitet. Es geht um Emotionen, um Trauer, um Zweifel, um intime Befindlichkeiten, schließlich um die ahnungsvolle Feststellbarkeit von Gegenwart, die sich im banalen Kampf mit dem Tod artikuliert. Dank der subtilen, kaum wahrnehmbaren Transparenz, ermöglichen die dunklen Töne durch ihre mattschwarze Oberfläche hindurch eine seltene, ins Mystische reichende Seherfahrung.

Diese und andere Ausdrucksformen dieses durch und durch unruhigen Geistes sind in Zeitlosigkeit aufgehoben und geeignet, das schwierige Verhältnis des Einzelnen zur Gesellschaft zu hinterfragen, sich, wenigstens gelegentlich, gegen die fragwürdige Sinnhaftigkeit oder auch den Stumpfsinn eines ritualisierten Alltags aufzulehnen.

bis 30. Dezember, Galerie Ines Schulz, Obergraben 21, geöffnet: Di–Do 10–18.30, Fr 10–18, Sa 11–16 Uhr, Kontakt: Tel. 0351/8012243

www.galerie-ines-schulz.de

Von Herbert Schirmer