Der drastische Mietanstieg in Dresden ist gestoppt

Dresden

Der rasante Mietanstieg in Dresden ist gestoppt. Das hat der Immobiliendienstleister Dr. Lübke & Kelber jetzt in seinem jährlichen Risiko-Rendite-Ranking festgestellt. „Das hat sich schon vor Corona abgezeichnet“, erklärte Dr. Stefan Behrendt, der Senior Research Analyst des Immobilienunternehmens.

„Es ist nicht mehr jede Wohnung zu jeder Miete vermietbar“

Nach der Ostsächsischen Sparkasse und dem Mietspiegel der Landeshauptstadt ist Dr. Lübke & Kelber der dritte Experte, der das ungebremste Wachstum der Angebotsmieten für beendet ansieht. „In Dresden ist nicht mehr jede Wohnung zu jeder Miete vermietbar“, so Behrendt. Dank vieler Neubauten sei eine gewisse Sättigung auf dem Mietmarkt eingetreten.

Anzeige

Für Eigentumswohnungen und Eigenheime gelte diese Tendenz nicht. Da das Bauland in der Stadt ein rares Gut sei, würden die Preise im Eigentumssegment weiter steigen. „In immer mehr Städten ist wegen der Preisentwicklung die Mietbelastung nicht mehr so hoch wie die Kosten beim Erwerb von Eigentum“, so Marc Sahling, Geschäftsführer von Dr. Lübke & Kelber. „Das gilt auch für Dresden.“ Trotz der niedrigen Zinsen hätten Erwerber von Wohneigentum gegenwärtig im Schnitt höhere Kosten zu tragen als Mieter.

Der Markt für Wohnimmobilien ist robust

Trotz Corona habe sich der Markt für Wohnimmobilien in Dresden im vergangenen halben Jahr sehr robust gezeigt. „Wir konnten keinen Preisabfall beobachten“, so Behrendt. Im Gegenteil, da viele Investoren auf Wohninvestments setzen würden, seien die Ankaufspreise teilweise sogar deutlich gestiegen. „Insgesamt ist Dresden ein interessanter Markt, weil die Preise im Vergleich zu anderen Städten noch relativ günstig sind und sich die Mieten robust zeigen“, sagt Sahling. Für elf bis zwölf Euro pro Quadratmeter im Neubau und in guten Lagen würden Projektentwickler ihre Wohnungen vermietet bekommen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Thema Mietausfall wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten der Mieter in der Coronakrise spiele nur eine untergeordnete Rolle. „Die großen Unternehmen verzeichnen einen Ausfall von unter einem Prozent. Das hält sich in Grenzen“, so der Senior Research Analyst. Wenn der Lockdown aber noch sehr lange andauere, werde sich das Problem stärker bemerkbar. „Aber mit deutlichen Mietausfällen rechnen wir nicht.“ Der Deutsche zahle von seinen Verpflichtungen als Erstes die Miete. „Schon aus Angst vor dem Verlust der eigenen vier Wände.“

Dresden landet im Ranking nur auf Rang 41

Auch deshalb sei ein Investment in Wohnimmobilien deutlich riskoärmer als in andere Bereiche des Immobilienmarktes. „Bei Hotels oder Einzelhandelsimmobilien wird es wohl den einen oder anderen Eigentümer- oder Pächterwechsel geben“, vermutet der Geschäftsführer.

So sehr die beiden Experten auch Dresden loben – im aktuellen Report landet Dresden beim Rendite-Risiko auf Rang 41, während der Dauerrivale Leipzig den Sprung in die Top ten mit Platz acht geschafft hat. „ Leipzig legt beim Bevölkerungswachstum noch eine ganz andere Dynamik an den Tag als Dresden“, erklärt Behrendt den Erfolg der Messestadt. Eine Aussage, die von der aktuellen Bevölkerungsprognose bestätigt wird: Die Hoffnung, das 2035 mehr als 600.000 Menschen an der Elbe wohnen, wird wohl nicht eintreten, hat die Kommunale Statistikstelle errechnet.

Größeres Vorhaben in Dresden in der Vorbereitung

Kleiner Trost: Chemnitz rangiert auf Platz 109 unter 111 Städten am untersten Ende der Skala. „Hier ist der Markt von einem hohen Leerstand geprägt“, sagt Sahling. Dr. Lübke & Kelber will mit eigenen Bauprojekten von der Dynamik des Marktes in Leipzig profitieren. „Wir haben aber auch in Dresden ein größeres Vorhaben in der Vorbereitung“, erklärt der Geschäftsführer.

Von Thomas Baumann-Hartwig