Was kommt dabei raus, wenn Hechtbewohner und Pieschener zusammen eine Zeitung machen? Na klar, „Der coole Hecht in Pieschen“. Seit März lässt die Nachbarschaftszeitung mit dem tierischen Namen ihre Leser in die Lebenswelten der Dresdner eintauchen. Von der Rechtsanwaltsfachangestellten, die ihren Beruf vorstellt und erklärt, wie ihre Zunft die Welt rettet über eine Hechtbewohnerin, die zeigt, wie man gut durchs Homeoffice kommt bis hin zu Abdulhakim Anwari aus Afghanistan, der über die Zu-Verschenken-Boxen vor Neustädter Hauseingängen philosophiert.

Coronakrise als Impulsgeber

Dahinter steckt die Studentin Sara Müller, die in simpler Steppjacke und mit schlichtem Kurzhaarschnitt daherkommt. „Der coole Hecht in Pieschen“ ist das genaue Gegenteil. Seine Chefredakteurin selbst bezeichnet ihn als „bunte Soljanka“. Die erste Ausgabe der Nachbarschaftszeitung erschien während des ersten Shutdowns. „Ich hatte die Idee schon länger im Kopf und Corona hat dann den Impuls gegeben“, erzählt die 27-Jährige.

Weil die Themen Nachbarschaft und Nachbarschaftshilfe plötzlich präsent wurden. Dabei ist das sublokale Blatt nicht das erste Projekt von Sara . Bereits mit 14 sammelte sie Geschichten für ihre Nachbarn und brachte diese auf Papier, alles unter dem Titel „Schlumpf Nachrichten“, angelehnt an die „ Aachener Nachrichten“ in ihrer Heimat.

Von solidarischer Landwirtschaft bis Gebärdensprache

Ging es in ihrer ersten Zeitung noch um „Schlumpfforscher“ und „Luftunternehmer“, lässt Sara in ihrer Dresdner Nachbarschaftszeitung Menschen über Gebärdensprache, solidarisch genutzte Streuobstwiesen und den Corona-Lockdown sprechen, eine junge Frau über Freiwilligenarbeit in Indien berichten oder die Initiative „Wir lieben Elbe“ zu Wort kommen, deren Mitglieder regelmäßig die Elbwiesen vom Müll befreien.

Dazwischen streut sie ei­gene Geschichten ein, etwa über Angst und ihre Folgen für Psyche und Körper. Dabei greift Sara auf alle möglichen Darstellungsformen zurück, gießt ihre Gedanken in Gedichte oder überträgt die Bilder in ihrem Kopf als Zeichnungen aufs Papier. Manche Texte schreibt sie mit der Hand, andere mit dem Computer. Genau genommen ist Sara Autorin, Chefredakteurin, Layouterin, Illustratorin und Verlegerin in einem, die aus ihrem Pieschener WG-Zimmer eine Redaktion gemacht hat.

Beiträge aus allen Stadtteilen sind willkommen

Drei Ausgaben lieferte Sara im vergangenem Jahr, die sie in verschiedenen Läden auslegte. Für die Erstausgabe startete sie einen Aufruf in der Bäckerei Otte an der Rudolf-Leonhard-Straße. Nach kurzer Zeit erreichten sie die ersten Einsendungen: selbstgemachte Rätsel zu Orten im Stadtteil, ein Lieblingsrezept und zwei Spiele zum Nachspielen. Erst waren es nur Beiträge aus dem Hecht, dann folgten Ideen aus Pieschen. So kam die Zeitung zu ihrem Namen. Doch sie wolle nichts eingrenzen, sagt Sara.

Die Mitmachzeitung: Für die nächste Ausgabe sucht Sara Müller noch Beiträge. Wer eine Beitragsidee hat, kann diese per E-Mail an Nachbarschaftszeitung@posteo.de schicken. Wenn der Lockdown wieder ein Ende hat, soll „Der coole Hecht in Pieschen“ in der Bäckerei Otte ( Rudolf-Leonhard-Straße 2), im Bunten Laden (Bürgerstraße 20) und im Café Gemüsetorte (Konkordienstraße 46) ausliegen. Sara freut sich über Spenden. Mehr Infos gibt es im Netz unter sarobin.org/ nachbarschaftszeitung.

Sie freut sich über Ideen aus allen Stadtteilen. Mit ihrer Mitmachzeitung will sie eine Plattform bieten, auf der sich alle beteiligen können, also auch Kinder und Menschen, deren Deutsch vielleicht noch nicht das beste ist. „Ich mache kleine Korrekturen, wenn es mal viele Wiederholungen gibt“, erklärt Sara. „Ansonsten sind Fehler okay.“ Deshalb tippte sie den Text von Abdulhakim Anwari über die Zu-Verschenken-Boxen auch im Originalton aus einer Sprachnachricht von Anwari ab.

Saras Lieblingsbeitrag: Die „säxschen“ Gedichte

Wenn man Sara nach ihrem bisherigen Lieblingsbeitrag fragt, erzählt sie von den „säxschen“ Gedichten einer Dresdnerin mit dem Pseudonym Trabioma, die in Versen wie „Seit Wochen bleib ich nu zu Haus, kenns Fernsehbrogramm ein un aus, sch weeß jetzt bescheid in vielen Sachen, ob butzen, kochen, Garten machen“ über die Corona-Quarantänezeit philosophiert.

Aktuell bietet Sara ihren „coolen Hecht in Pieschen“ auf Spendenbasis an. „Damit ihn jeder mitnehmen kann.“ Der Ertrag geht zum Großteil für die Produktionskosten drauf, erzählt sie. Bleibt etwas übrig, fließt das Geld in gemeinnützige Projekte. Noch ist unklar, wann die nächste Ausgabe erscheint. Hierfür fehle noch der ein oder andere Beitrag, sagt Sara. Umso mehr freut sie sich auf die Gedanken und Geschichten, die ihr ihre nahen und ferneren Nachbarn im neuen Jahr schicken.

