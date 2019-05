Hamburg/Dresden

Welche Unternehmen übernehmen soziale Verantwortung? Wie stark engagieren sich Firmen in der Region? Und welche bieten weitreichende Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten?

Die „Attraktivsten Arbeitgeber der Stadt 2019“ ist eine lokale Bestenliste für regionale Arbeitgeber in 38 deutschen Städten. In die Befragungen von Statista, das sich selbst als führendes deutsches Statistik-Portal bezeichnet, flossen Bewertungen von Arbeitnehmern zu über 4500 Arbeitgebern in den ausgewählten Großräumen von Augsburg über Dresden, Berlin bis Hamburg. An der Online-Umfrage haben dem Portal zufolge über 16 300 Arbeitnehmer teilgenommen. Ergebnis: Neben deutschen Großunternehmen punkten auch regionale Firmen wie Verkehrsbetriebe, Energiekonzerne, Bildungseinrichtungen sowie Krankenhäuser.

Im Großraum Dresden laufen als attraktivste Arbeitgeber nach der Drogeriemarktkette dm auf den Rängen zwei und drei die Elbe Flugzeugwerke und das ipf (Leibniz-Institut für Polymerforschung) ein.

Firmen mit den größten Karrierechancen sind in und um Dresden dem Statistikportal zufolge der Dialysatorenhersteller B. Braun in Wilsdruff vor den Toren der Stadt, das Fraunhofer Institut in Dresden und das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf . Es folgen SAP Dresden und das Uniklinikum.

In der erstmals erhobenen Kategorie „lokales Engagement“ landet die Krankenkasse AOK Plus vor dem Edelstahlwerk Freital und dem Energieversorger Drewag. Weiter punkteten unter anderem der DRK - Blutspendedienst Nord-Ost, die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) und das Städtische Klinikum Dresden.

Beim Thema „Prägung des Wirtschaftsstandortes“ machen der Halbleiterhersteller Infineon und die TU Dresden das Rennen, bei „sozialer Verantwortung“ punkten Herzzentrum

Dresden Universitätsklinik, IFW (Leibniz-Institut für Festkörper u. Werkstoffforschung Dresden) und St. Joseph-Stift Dresden.

www.statista.com/arbeitgeber

Von DNN