Machtspiele gehören angeblich nicht in eine Liebesbeziehung. Aber jeder, der in solch einer Beziehung steckt, weiß es besser. Auch hier geht es durchaus um eigene Interessen. Doch Beziehungen sind ist komplex. Gerade in der Liebesbeziehung geht es auch um Vertrauen, Romantik, Spaß und Sex. Um Rollenmuster, Versagensängste, Ausbruchversuche. Und zuweilen auch um Gewalt, in die großes Gefühl umschlagen kann.

17 Arbeiten bündeln die ganze Palette der Spielarten von Liebe

Wer all das gebündelt auf engstem Raum sehen und fühlen will, dem sei die Ausstellung „Der abscheuliche Kuss“ des Kunstvereins Dresden am Goldenen Reiter empfohlen. Lediglich 17 Arbeiten vereinen dort die ganze Palette der Spielarten von Liebe: vom rein anatomischen Gruppenakt, den die in Glasgow lebende japanische Künstlerin Urara Tsuchiya hinter hohen Keramikschüsselwänden versteckt, über das subtile Gemetzel von Sanam Khatibi, einer in Belgien lebenden iranischen Malerin, die in lieblich anmutenden archaischen Landschaften fast en passant barbarische Übergriffe platziert, bis hin zur wilden Leidenschaft in den Bildern der britischen Künstlerin Jessie Makinson, deren fantastischer Surrealismus hybride Fabelwesen, nackte Körper mit gemusterten Häuten und Anleihen der Natur in kunstvoll verschachtelten Räumen unterschiedlichster Epochen genüsslich kollidieren lässt.

Der rituelle Tribut an den Teufel

Eine Ausstellung, die dem Besucher den Kopf schwirren lässt, vor allem dann, wenn er sich die vielen Anleihen vergegenwärtigt, die die hier versammelten Kunstwerke in Geschichte, Politik und Gesellschaft nehmen. Denn der „abscheuliche Kuss“ bezeichnete im Mittelalter den rituellen Gruß, mit dem Hexen dem Teufel Tribut zollten, indem sie sein Hinterteil küssten.

