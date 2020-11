Dresden

Verregnete, dunkle Tage und niedrige Temperaturen prägen die Herbst- und Wintermonate. Der Wecker klingelt im Morgengrauen, die Arbeit nimmt die wenigen hellen Stunden des Tages ein und zum Feierabend ist es bereits wieder dunkel. Viele Menschen fühlen sich im Herbst und im Winter schlapp und antriebslos. Laut einer Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung berichtet etwa jeder dritte Deutsche von einer auftretenden depressiven Stimmung, sobald das Jahresende heranrückt. Frauen sind dabei häufiger betroffen als Männer. Grund dafür könnte die saisonal abhängige Depression sein, auch Herbst- oder Winterdepression genannt.

Winterblues und Winterdepression

Ärzte unterscheiden dabei zwischen einer abgeschwächten Form, dem „ Winterblues“ und der richtigen Winterdepression. Bei ersterer klagen die Betroffenen über Müdigkeit, Antriebs- und Energielosigkeit. Depressiv sind sie allerdings nicht und brauchen in der Regel keine professionelle Hilfe. Bei einer Winterdepression treten weitere Symptome wie Heißhunger und ein erhöhtes Schlafbedürfnis auf. Hinzu kommen Interesselosigkeit und soziale Isolation, wie bei einer depressiven Störung typisch. Diese Unterform der Depression tritt laut Deutscher Depressionshilfe aber vergleichsweise selten auf.

Was aber verursacht diese Stimmungsveränderung in der kalten Jahreszeit, die bei manchen sogar ei­ne Depression auslösen kann? Wie genau es bei einer Person zu einer Winterdepression kommt, ist wissenschaftlich nicht genau geklärt. Unbestritten ist aber der Lichtmangel im Winter als einer der Hauptauslöser depressiver Stimmungen. Hierbei spielt der Hormonhaushalt eine wichtige Rolle. Bei schwindendem Tageslicht entsteht ein Mangel der Botenstoffe Serotonin und Noradrenalin im Hirn, die sonst für eine positive Stimmung und die Motivation verantwortlich sind. Im Gegenzug produziert der Körper vermehrt Melatonin, ein Hormon, das den Schlafbedarf regelt. Durch den steigenden Melatoninwert wird der Körper müde. So entsteht das Gefühl von Abgeschlagenheit, eine gedrückte Stimmung ist die Folge.

Was können Betroffene nun ge­gen das Stimmungstief unternehmen? Bei wem die Symptome länger anhalten, der sollte sich professionelle Hilfe bei einem Arzt beziehungsweise Psychologen suchen. Experten erstellen dann einen individuellen Therapieplan mit beispielsweise Lichttherapie oder Antidepressiva. Beim einfachen Winterblues können derweil die folgenden Tipps Linderung verschaffen:

Licht, Licht, nochmals Licht

Gegen den Mangel an Licht hilft tagsüber so viel Zeit wie möglich an der frischen Luft zu verbringen. Auch graue Regentage bieten genügend Lichtenergie, um den Melatoninspiegel zu senken. Darüber hinaus verschaffen Tageslichtlampen Abhilfe. Die Lichtstärke der Lampen ist dabei entscheidend. 3000 Lux sollte das Gerät mindestens leisten – besser wären 10 000 Lux.

Sport und Bewegung

Egal ob Fußball, Schwimmen oder Joggen – viel und regelmäßige Bewegung sorgt für die Ausschüttung von Serotonin, was die Stimmung aufbessert. Wer draußen Sport macht, schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe.

Gesellschaft suchen

Auch wenn das trübe Wetter und das angeschlagene Gemüt manchmal dafür sorgen, dass die Lust auf andere Leute fehlt, sollten soziale Kontakte nicht auf der Strecke bleiben. Sich seinen Freunden und Verwandten anzuvertrauen oder einfach Zeit mit ihnen zu verbringen, schafft Ablenkung und vertreibt die Einsamkeit. Natürlich ist coronabedingt Social Distancing das Gebot der Stunde. Über soziale Netzwerke, Telefonate oder Videochats ist der Austausch mit den Liebsten zumindest virtuell möglich. Das Gespräch mit psychologischen Beratungsstellen kann ebenso hilfreich sein.

Die richtige Ernährung

Eine ausgeglichene und mineralstoffhaltige Ernährung ist gegen Winterdepression hilfreich. Magnesium, vorhanden in Vollkornprodukten, Milch oder Geflügel, hilft beim Stressabbau und kann eine antidepressive Wirkung haben. Ei­sen ist in Trauben, Rote Bete oder Feldsalat enthalten. Es regt die Blutbildung an und steigert die Vitalität. Ein kräftiges Frühstück hilft gegen die Antriebslosigkeit am Morgen.

Das Hausmittel Johanniskraut

Das probate Heilkraut ist dafür bekannt, gegen Angstzustände zu helfen und depressive Stimmungen zu mindern. Die Einnahme sollte allerdings mit einem Mediziner abgesprochen sein.

Achtsamkeit und Verwöhnen

Viel Stress ist ein möglicher Auslöser für Depression. Wer besonders anfällig ist, sollte zusätzlichen Druck möglichst vermeiden. Entspannungsmomente bei einem heißen Bad oder einem guten Buch sind im Winter die beste Medizin.

Hilfe bei Depression oder Suizidgedanken Wenn das Leben Ihnen sinnlos erscheint, Sie das Gefühl haben in einer unüberwindbaren Krise zu stecken oder Sie Suizidgedanken hegen, stehen diverse Hilfsangebote zur Verfügung. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr unter 0800/ 111 01 11 oder 0800/ 111 02 22 zu erreichen. Unter www.telefonseelsorge.de erfolgt die Beratung auch anonym per Chat oder E-Mail. Der Psychosoziale Krisendienst, der Menschen in Krisen- und Notsituationen unterstützt, ist unter der Rufnummer 0351/ 804 16 16 erreichbar. Bei psychischer Belastung durch die Coronapandemie sind Hinweise im Netz unter www.deutsche-depressionshilfe.de/corona zu finden.

