Der Wiederaufbau des Narrenhäusels in Dresden ist einen Schritt weiter

Dresden

Der Wiederaufbau des Narrenhäusels rückt näher. Nach fast zweieinhalb Jahren Stillstand haben sich Bauherr Frank Wießner und Vertreter der Stadtverwaltung am Mittwoch beim Notar getroffen. Nein, es wurde kein Kaufvertrag über die städtischen Grundstücke an der Augustusbrücke unterzeichnet, auf denen das Narrenhäusel errichtet werden soll. Sondern ein notariell beglaubigtes Kaufangebot für Wießner.

Mit dem Verkauf wird es noch etwas dauern, weil viele technische Fragen noch geklärt werden müssen. Aber Wießner hat nun eine Sicherheit in der Tasche, dass er die Grundstücke tatsächlich erhält. Damit kann der Bauherr Investitionen veranlassen, ohne befürchten zu müssen, dass das Vorhaben doch noch scheitert.

„Wenn die Baugenehmigung vorliegt, werden wir zeitnah beginnen“

Der Wiederaufbau des Narrenhäusels war durchaus auch auf Widerstände in der Verwaltung gestoßen. „Aber der Stadtrat steht hinter dem Projekt“, erklärte Wießner, „ich bin froh, dass wir so weit gekommen sind.“

Am Donnerstag wird das Gutachtergremium tagen, das die Entwürfe eines Architektenwettbewerbs zu bewerten hat. Bei der ersten Sitzung hatten die Experten Nachbesserungen in Auftrag gegeben. Am Freitag könnte das Narrenhäusel Thema in der Gestaltungskommission sein.

„Ich würde so schnell wie möglich mit den Bau beginnen“, verspricht Wießner. Sobald sich der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau für einen Fassadenentwurf entschieden habe, werde er den Bauantrag einreichen. „Wenn die Baugenehmigung vorliegt, werden wir zeitnah beginnen“, erklärte der Dresdner Unternehmer.

Von Thomas Baumann-Hartwig