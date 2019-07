Dresden

Der Verkauf von Enten-Adoptionsscheinen für den 12. Dresdner Entencup beginnt am heutigen Freitag und endet am 10. August. Immer donnerstags, freitags und samstags von 10 bis 21 Uhr können die Enten in der Altmarkt-Galerie gekauft werden. Der Adoptionsschein für eine gelbe Schwimmente kostet fünf Euro und dient gleichzeitig als Starterlaubnis.

7000 Enten sollen während des Entencups im Rahmen des Dresdner Stadtfestes am 18. August gegeneinander antreten. Der Erlös des vom Dresdner Lions-Club organisierten Entenrennens kommt in diesem Jahr der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Bezirk Dresden e. V. ( DLRG) zugute.

Von DNN