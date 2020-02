Der Toten gedenken, aber wie? – Initiative geht mit Doppeldeckerbus in Dresden auf Tour

Dresden

Zurückschauen und nach vorne blicken, der Toten gedenken und eine Botschaft aussenden – Erinnerungskultur ist ei­ne komplexe Angelegenheit. Das gilt umso mehr in Dresden, wo das Gedenken an Krieg und Naziherrschaft und der Opfer von jeher für reichlich Zündstoff sorgt. Eine Debatte, an der das „Requiem für die Zukunft“ anschließen möchte: eine Veranstaltungsreihe der Initiative Weltoffenes Dresden anlässlich des 75. Jahrestages des Kriegsendes, der Befreiung des Lagers Auschwitz und der Bombardierung der Stadt.

Bündnis Weltoffenes Dresden

Bereits seit 2014 versuchen Kulturinstitutionen sowie freie Akteure mit dem Bündnis Weltoffenes Dresden (#WOD) Zeichen für Demokratie und Freiheit und gegen Intoleranz zu setzen. Seit Sonnabend geht #WOD für zwei Wochen auf Tour, mit ei­nem Doppeldeckerbus, um in Dresden aktuelle Perspektiven des Gedenkens zu reflektieren und um ei­nen Ort der Begegnung zu schaffen, wie Kunsthaus-Chefin und Mitorganisatorin Christiane Mennicke-Schwarz sagt.

Bis 15. Februar wird der Bus dazu in verschiedenen Stadtteilen Station machen. Mit ei­ner Ausstellung, mit Filmen und Literatur wollen die Macher den Austausch befördern. Darüber hinaus sind im Rahmen der Reihe thematische Bustouren geplant. Den „Ostdeutschen als Avantgarde“ oder dem Umgang mit Trauer wird dabei ebenso nachgefahren wie den „Rechten Räumen in der Nachwendezeit“, einer Tour zu Orten und Schauplätzen rechter Gewalt anhand von Auszügen des autobiografischen Romans 1989/90 von Peter Richter.

„Es geht darum, eine Botschaft für die Zukunft auszusprechen“

Ergänzt wird das Programm durch Vorträge, Konzerte und Theateraufführungen in verschiedenen Kultureinrichtungen – sowie durch ein öffentliches Kolloquium zu aktuellen Perspektiven des Gedenkens und der Trauer am 9. und 10. Februar. Der Besuch des Busses an den Stationen, der Veranstaltungen und der Rundfahrten ist kostenfrei.

Der Titel der Reihe sei bewusst gewählt worden, sagt Christiane Mennicke-Schwarz. Gerade in ei­ner Zeit, wo viele Angst vor der Zukunft und zunehmender Spaltung der Gesellschaft haben: „Es geht darum, eine Botschaft für die Zukunft auszusprechen.“ Joachim Klement, der Intendant des Staatsschauspiels, das ebenfalls Teil des Netzwerkes ist, nennt das Angebot einen Impuls an die Zivilgesellschaft. Es möchte „kulturelle Brücken schlagen, wo unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen.“

Zugleich gehe es darum, Sorge dafür zu tragen, dass 75 Jahre nach Ende des Krieges die „Geschichtspolitik nicht zurückgedreht und als Waffe zwischen Menschen und Staaten eingesetzt wird“, erklärt Jo­achim Klement. Auch die Stadt un­terstützt das Projekt. Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) betont, dass es wichtig sei, das Gedenken nicht nur von Seiten der Stadt zu initiieren, sondern dass sich auch viele andere einbringen.

Das komplette Programm und weitere Infos gibt es im Netz: www.weltoffenesdresden.com

Von Sebastian Kositz