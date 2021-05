Dresden

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Innenstadt unterwegs ist, kann diesen Ort kaum umgehen: Der am Zwinger gelegene Postplatz im Herzen der Inneren Altstadt ist der zentrale Verkehrsknotenpunkt der Stadt. Seinen Namen verdankt er den zahlreichen Postgebäuden, die im 19. Jahrhundert um ihn herum entstanden.

Vom Postplatz führen sternförmig die Sophienstraße, Wilsdruffer Straße, Wallstraße, Marienstraße, Annenstraße, Schweriner Straße und die Ostra-Allee ab. Der Platz selber ist nahezu unbebaut. Neben einer im Juni 2008 errichteten Wasserskulptur befindet sich dort ein denkmalgeschützter Pavillon – wegen seines Aussehens auch Käseglocke genannt. Er diente lange Zeit als Service-Punkt für die Dresdner Verkehrsbetriebe, bis er zu einem Café umgestaltet wurde.

Bis 1813 befand sich an der Stelle des Postplatzes das Wilsdruffer Tor, weswegen er bis 1865 „Wilsdruffer T(h)orplatz“ genannt wurde. Das erste Postgebäude am Antonsplatz entstand 1831. Ab 1876 kamen die Oberpostdirektion sowie das benachbarte Telegrafenamt hinzu. Mit dem Ausbau der westlichen Vorstädte rückte der Platz als wichtiger Verkehrsknotenpunkt zunehmend in das Zentrum Dresdens. Um Raum für mehr Verkehr zu schaffen, wurde 1869 der auf dem Platz stehende Cholerabrunnen, der heute am Taschenbergpalais beheimatet ist, umgesiedelt.

Zentrale Umsteigestation

Neben dem Pirnaischen Platz ist der Postplatz die zentrale Umsteigestation für den öffentlichen Nahverkehr. An den beiden Haltestellen auf der Wallstraße und der Wilsdruffer Straße halten aktuell sieben Bahnlinien und fünf Busse. Für den Nachtverkehr ist der Postplatz noch wichtiger: in den Abendstunden sind Bus und Bahn so getaktet, dass sie zum „Postplatz-Treffen“zeitgleich ankommen und bei kleinen Verspätungen auf die anderen warten.

In den letzten 20 Jahren hat sich der Platz stark gewandelt. Neben Sanierungen sind auch einige Gebäude hinzugekommen. 2006 war der Platz eine einzige Baustelle. Vom „Motel One“-Gebäudekomplex fehlt noch jede Spur, der Hauptplatz ist bis auf die Käseglocke kaum zu erkennen und das Lindehaus musste noch nicht der erweiterten Altmarkt-Galerie weichen. Drei Jahre später ist der Postplatz so grün, wie er so schnell nicht wieder sein wird: der Ausläufer der Schweriner Straße führt an Wiesen und Bäumen vorbei – heute umgeben von Wohnungen, Büros und einem Lebensmittelmarkt. Der Wasservorhang, eine Skulptur von Rainer Splitt, sorgt im Zentrum bereits für Abkühlung. In Richtung Wilsdruffer Straße nimmt der Anbau des Shoppingtempels langsam Gestalt an.

2016 verwandelte sich der Platz erneut in eine Großbaustelle. Die Parkflächen am Antonsplatz müssen neuen Wohnungen und zwei weiteren Supermärkten weichen – genau da, wo rund zwei Jahrhunderte zuvor das namensgebende Postgebäude entstand. Auf der gegenüberliegenden Seite, Ecke Annenstraße/Marienstraße, beginnt der Bau des „Palais am Postplatz“ auf dem Grundstück der historischen Oberpostdirektion. Ein kleiner Trost für Geschichtsbegeisterte: einige Gebäudeabschnitte und Teile des Fundaments blieben erhalten und fügen sich in den Neubau ein.

