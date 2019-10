Der Philharmonische Kinderchor Dresden singt in Amerika

Dresden

Erst vergangenes Jahr ließ der Philharmonische Kinderchor Dresden mit einer Weihnachtslieder-CD aufhorchen. Nun ist nach sechs weiteren Aufnahmetagen im Konzertsaal des Kulturpalastes schon die nächste Scheibe gepresst und begleitet den Chor nach Washington, New York, Boston und Montreal.

„Many voices – one world“

Dort geben die Dresdner Sängerinnen und Sänger dieser Tage mit lokalen Partnerchören gemeinsame Konzerte und tragen so auch leise die Botschaft nach Amerika, mit der die Tournee konzipiert ist: „Many voices – one world“. Es gelte, so schilderte es Chordirektor Gunter Berger bei der letzten Chorprobe vor der Abfahrt des Chores, dreißig Jahre nach dem Mauerfall weitere Grenzen abzubauen.

Kunst ist dafür sicherlich das beste Mittel, und man hofft inständig, dass dieser Gedanke in einem Land, dessen Präsident kürzlich allen Ernstes überlegte, die Grenze zu Mexiko nicht nur mit einer neuen unbezwingbaren Mauer, sondern mit einem Wassergraben mit Alligatoren und Giftschlagen zu sichern, auf genügend offene Ohren trifft.

Insofern ist der Inhalt der CD, den die Choristen im Reisegepäck haben, wenn sie mit den amerikanischen Chören auftreten, durchaus auch programmatisch und kulturpolitisch zu lesen. Er zeigt nämlich wunderbar, wie gut das Bewahren der eigenen Tradition zusammengeht mit einer behutsamen Öffnung für zeitgenössische musikalische Strömungen und der Neugier auf andere Länder und Kulturen.

So steht dann „Wer hat die schönsten Schäfchen“ ( Johann Friedrich Reichardt), „Leise, Peterle, leise“ und Schuberts „Schlafe, holder, süßer Knabe“ neben einem irischen Segensspruch, neben Grüßen aus Tschechien und Norwegen, Ungarn und Frankreich und – eben Nordamerika.

Ein siebenminütiger Schwenk ins Nachdenkliche

Das bekannte „Adagio for Strings“ aus dem Streichquartett op. 11 hat das Collenbusch-Quartett ( Cordula Fest, Christiane Liskowsky, Christina Biwank und Ulf Prelle) beigesteuert, und es sitzt dann doch etwas fremdartig zwischen all den anmutigen und freundlichen Abendliedern und Abendmusiken. Wird das „traurigste klassische Werk überhaupt“ ( BBC) doch im englischen Sprachraum, spätestens seit es zur Beerdigung John F. Kennedys gespielt wurde, mit nationalen Katastrophen assoziiert und erklang nach dem 11. September 2001 weltweit auf den Radiostationen.

Der Popularität der CD wird dieser siebenminütige Schwenk ins Nachdenkliche – wie nah ist der Schlaf eben doch seinem ernsteren Bruder! – sicherlich keinen Abbruch tun. Weihnachten steht vor der Tür, und für die kleineren und ungeduldigeren Hörer hat der Ewige in seiner Weisheit glücklicherweise den „Überspringen“-Knopf am CD-Spieler geschaffen...

Die CD, erschienen bei Sony Classical, ist ab sofort zum Beispiel bei opus61 und dem Ticketservice der Dresdner Philharmonie erhältlich und kostet 18 Euro (Einführungspreis).

Von Martin Morgenstern