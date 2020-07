„Der Mozart unserer Zeit“ hinterließ Spuren in Dresden: Mikis Theodorakis wird 95

Dresden

Er ist zum Symbol des ungebrochenen Freiheitswillens geworden, wird in Griechenland wie ein Volksheld verehrt. Immer wieder hat sich der Komponist, Widerstandskämpfer und Politiker Mikis Theodorakis für Gerechtigkeit und Demokratie eingesetzt. Seine Biografie ist geprägt vom Widerstand gegen die faschistischen Besatzungstruppen im Zweiten Weltkrieg, dem anschließenden Bürgerkrieg seines Landes und der griechischen Militärdiktatur zwischen 1967 und 1974. Heute wird der Grieche 95 Jahre alt.

Mehrfach in Gefangenschaft

Theodorakis’ Werk weist eine erstaunliche Bandbreite auf. Es umfasst Symphonien, Kammermusik und Kantaten, Oratorien und Opern, Bühnen- und Filmmusik sowie mehr als 1000 Lieder und Hymnen. Oft spiegeln die Stücke politische Situationen, die den 1,90 Meter großen Mann beschäftigten und noch immer beschäftigen.

Den Kampf für die Freiheit gab er nie auf, obwohl er mehrfach in Gefangenschaft war und schwer gefoltert wurde – etwa im berüchtigten Lager auf der Insel Makronisos, wohin Ende der 40er Jahre linke politische Gefangene deportiert wurden. Während der griechischen Militärdiktatur wurde seine Musik verboten. Theodorakis ging in den Untergrund, wurde verhaftet und interniert. Mit Hilfe internationaler Fürsprecher konnte er 1970 nach Paris ins Exil ausreisen.

Leben und Werk gehören bei Theodorakis eng zusammen. „Das Komponieren war für mich ein Ausweg. So wie ein Gestrandeter im Glauben an seine Rettung eine Flaschenpost ins Meer wirft. Nicht mehr und nicht weniger“, sagte er einmal.

Geboren 1925 auf der Insel Chios im Ägäischen Meer, erhielt er seine musikalische Ausbildung in Athen und Paris, unter anderen bei Olivier Messiaen. Ihm wird eine außergewöhnliche melodische Begabung nachgesagt.

Theodorakis brachte die großen griechischen Dichter zum Klingen. In „Canto General“ verwandelte er außerdem Verse des Chilenen Pablo Neruda in ein revolutionäres Oratorium. Der Grieche mischte Volksweisen und die osmanische Musiktradition mit besonderen Tanzrhythmen. Die Byzantinische Liturgie findet sich in seinen Oratorien wieder. In seine klassischen Werke baute er außerdem das Volksinstrument Bouzouki und seine kleine Form, die Baglamas, ein. Seine Volkslieder werden im Konzertsaal ebenso gesungen wie in den Tavernen.

Nicht besonders glücklich über „ Alexis Sorbas “

Seine Musik habe eine Vitalität und einen Melodienfluss, der scheinbar nie ende, sagt der Pianist, Komponist und Theodorakis-Interpret Gerhard Folkerts aus Wedel bei Hamburg. In seiner Kunst sei ein Aufbegehren. „ Mikis Theodorakis ist der Mozart unserer Zeit“, findet Folkerts, der seit Jahren mit dem Komponisten befreundet ist und ihn regelmäßig in Athen besucht. Er schätze die Direktheit, mit der Theodorakis Dinge beschreibe. Zudem zeichne ihn eine „emotionale Wärme, ungeheure Freundlichkeit und besondere Aura“ aus.

Weltberühmt wurde „Mikis“ – wie ihn die Griechen nennen – 1964 mit seiner Sirtaki zum Film „ Alexis Sorbas“. Bis heute gilt der beliebte Tanz als das „griechische Lied“ schlechthin. Er selbst war über den Ohrwurm nur begrenzt glücklich: Wie ein Stein habe „ Sorbas“ an ihm gehangen, hat er einmal gesagt. Die Popularität führte dazu, dass er zu oft auf dieses eine Stück reduziert wurde.

Uraufführungen in der DDR

Als bekennender Linker war Theodorakis auch in der DDR populär. Gleich mehrere seiner Werke wurden dort uraufgeführt, etwa 1981 der „Canto General“ („Der große Gesang“) in Berlin. Erst 1993 folgte die Erstaufführung in Chile, drei Jahre nach dem Ende der Pinochet-Diktatur. 1982 kam im Rahmen der Dresdner Musikfestspiele die deutsche Fassung des Oratoriums „Axion Esti“ zur Uraufführung. Ein Jahr später – ebenfalls bei den Musikfestspielen – sang der Dresdner Kreuzchor die Liturgie Nr. 2 erstmals öffentlich. Das Werk trägt den Untertitel „Den Kindern, getötet in Kriegen“.

Mikis Theodorakis in den 1980er Jahren im Dresdner Kulturpalast, wo er mit der Dresdner Singakademie auftrat und auch signierte. Quelle: Stock/Archiv

„Ich musste einsehen, dass meine Ideale nicht durchzusetzen sind“, resümierte Theodorakis einmal sein politisches Leben. „Ich vertraue nur noch dem alten griechischen Prinzip der Demokratie. Es gibt nur den Kampf um Demokratie und Freiheit, nichts weiter.“

Als griechischer Minister ohne Geschäftsbereich engagierte sich Mikis Theodorakis zwischen 1990 und 1992 für Bildungs- und Kulturreformen und für die Versöhnung zwischen Griechen und Türken. Zuvor war er Abgeordneter des griechischen Parlaments. Im Jahr 2000 wurde er für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. 2005 erhielt er in Aachen den Unesco-Kunst- und Musikpreis.

Seine Persönlichkeit beschreibt er selbst so: „Meine Person ist zerstückelt wie eine Gliederpuppe, du kannst die Einzelteile überall verstreut finden. Ich hoffe sehr, dass eines Tages irgendjemand diese Glieder zu einem Ganzen zusammensetzt.“

Der bekennende Agnostiker lebt zurückgezogen in seinem Haus in Athen, mit Blick auf die Akropolis. Aber auch mit 95 Jahren mische er sich noch ein, sagt Folkerts. Im Bewusstsein der Menschen sei er ohnehin: Die Griechen vertrauten ihm und sagten über ihn: „Das ist einer von uns.“

