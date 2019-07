Dresden

Das Restaurant im Luisenhof Dresden erhöht seine räumlichen Kapazitäten wieder. Angeschlossen an den Panoramaraum entstehen derzeit weitere 66 Sitzplätze an der Bergbahnstraße 8 in Loschwitz: Ein neuer Gastraum soll die Kapazitäten erweitern und bereits ab Ende Juli für Gäste geöffnet werden.

„Wir haben festgestellt, dass uns manchmal eine „Zwischengröße“ fehlt. Für einige Reservierungen ist der Panoramaraum zu groß und der Gesellschaftsraum zu klein. Deshalb fiel gemeinsam mit dem Eigentümer die Entscheidung, das Restaurant auszubauen“, sagt Restaurantbetreiber Carsten Rühle, der gemeinsam mit Carolin Rühle-Marten 50.000 Euro in den Ausbau investiert.

Der Entwurf zur Gestaltung des neuen Raumes stammt aus dem Dresdner Architekturbüro O+M. Demnach wird der Gastraum im selben Stil gehalten wie der restliche Teil des Restaurants, das im März 2018 nach fast dreijähriger Schließzeit wieder öffnete. Alleinstellungsmerkmal des neuen Raumes ist ein Kamin.

So wurde der Luisenhof umgebaut

Zur Galerie Gebaut wird im Luisenhof schon ein paar Wochen. Jetzt gibt es auch vom Amt grünes Licht, so dass jetzt auch statisch und brandschutzrelevante Umbauten vorgenommen werden können. Es wird sich viel ändern im alten neuen Luisenhof.

Für den Umbau wurden ein Teil der Empore entfernt, die Wand durchbrochen und eine weitere Glastür eingesetzt. Reisegruppen, Familienfeiern, Tagungen, Seminare und Workshops finden in Zukunft Platz im neuen Gastraum. Aus großen Fenstern können die Gäste dabei den Blick über das Elbtal schweifen lassen.

Von DNN