Der Leutewitzer Park bleibt treuer Begleiter der Politik in Dresden

Dresden

Das Waldstück am Leutewitzer Park bleibt ein treuer Begleiter der Dresdner Kommunalpolitik. Der Stadtrat hat am Donnerstagabend beschlossen, dass die Landeshauptstadt Dresden dem Investor ein Ausweichgrundstück für sein Bauvorhaben anbieten soll.

Dresden verfügt nicht über ein großes Flächen-Portfolio

Nur: Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) erklärte, dass es eher kein einfaches Vorhaben sei, eine Waldfläche gegen ein bebaubares Grundstück zu tauschen. „Der Investor müsste dann einen Wertausgleich leisten“, so Kühn, der aber auch darauf hinwies, dass Dresden nicht wirklich über ein großes Portfolio an Baugrundstücken verfüge. Die wenigen Flächen, die es gebe, würden in die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden eingelegt werden.

CDU, FDP und Freie Wähler hatten das Scheitern auf der Rechnung und deshalb einen Antrag eingereicht, wonach der Investor seinen Wohnpark auf dem Waldgrundstück bauen darf, wenn er bis zum Jahresende kein Tauschgrundstück angeboten erhält. Doch dieser Antrag scheiterte gegen die Stimmen von Grünen, Linken, SPD und AfD.

Wohnpark in einem Waldgrundstück

Der Investor will auf einem ehemaligen Gärtnereigrundstück einen Wohnpark errichten. Eine Bürgerinitiative setzt sich für den Erhalt der Bäume auf dem Grundstück ein und lehnt das Vorhaben ab.

Von Thomas Baumann-Hartwig