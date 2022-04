Der „Gorbitz-Kümmerer“ aus Dresden kommt zu Ehren

Dresden

Besondere Ehre für den Dresdner Ehrenamtlichen Mathias Körner: Der „Gorbitz-Kümmerer“ wurde jetzt mit dem Georg-Sagstetter-Preis geehrt. Coronabedingt konnte Körner erst vor kurzem die Ehrung persönlich entgegennehmen. Der Preis wurde dem Krankenwagenfahrer vom Kreis „Ton Grün – die grüne Basis“ verliehen. Der Kreis ist eine parteilose, aber der Partei Bündnis 90/Die Grünen nahe Initiative.

Bürgernaher Regionalpolitiker als Namensgeber

Der Kreis hat den Georg-Sagstetter-Preis zum ersten Mal verliehen. Für die jährlich stattfindenden Ehrungen werden zwölf Bürger bundesweit nominiert, von denen einer als Preisträger geehrt wird. Namensgeber ist der 2019 verstorbene und als besonders bürgernah geltende Grünen-Regionalpolitiker Georg Sagstetter aus dem Ostallgäu bei Regensburg.

Körner wurde bereits 2016 vom Präsidenten des Sächsischen Landtags „als Anerkennung und zum Dank für langjährige, uneigennützige Dienste für den Nächsten und die Gemeinschaft“ geehrt. Der Dresdner gründete 2009 die Gorbitzer Bürgerinitiative „GoBI“, engagierte sich mit den Dresdner-Tibettagen für Menschenrechte im durch China besetzten Tibet, initiierte 2015 das Flüchtlingsnetzwerk Gorbitz-International (Go In), war jahrelang ehrenamtlich als stellvertretender Ortsbeirat tätig, legte öffentliche Geschichts-Kräutergärten an und sorgte für das Aufstellen von Informationsstelen an historischen Orten in Gorbitz.

Denkmalschutz-Konzeption für Gorbitz

„Mir ist das gute Auskommen miteinander und die Pflege identitätsbildender Geschichte wichtig“, erklärt der 44-Jährige das Motiv für sein ehrenamtliches Engagement. Körner war in Dresden zudem ehrenamtlicher Denkmalschützer, schrieb eine fast 500 Seiten starke Stadtteilchronik und verfasste eine Denkmalschutz-Konzeption für Gorbitz. In der Folge wurden eine Kirche, der Märchenbrunnen, zwei Großmosaik-Kunstwerke, ein „WBS70“-Plattenbau und eine Gaststätte unter Denkmalschutz gestellt.

Bier aus einer Gorbitzer Privatbrauerei

Dirk Müller, der für „Ton Grün – die grüne Basis“ Verantwortliche in Sachsen, sagte in seiner Laudatio über den von der mecklenburgischen Küste stammenden Körner: „Er war für einige nervig, was ich beharrlich nenne und auch streitbar. Aber gerade das war uns vom Kreis wichtig. Bürger, die den Finger in eine Wunde legen und vielleicht deshalb manchmal auf viel Gegenwind stoßen, weil sie ihrer Zeit etwas voraus sind und dennoch im Wind bleiben und sich nicht vom Kurs abdrängen lassen.“ Der Preis ist nicht dotiert, auf ein passendes Präsent musste Körner aber nicht verzichten. Er erhielt laut Müller Bier aus einer kleinen Gorbitzer Privatbrauerei. „War lecker“, meinte der Geehrte, „Bier aus Gorbitz, das ist doch etwas.“

Körner ist mittlerweile ins Dresdner Umland umgezogen. Dennoch fiebert er seinem in wenigen Tagen erscheinenden Buch über die DDR-Großwohnsiedlungen entgegen. Er baut gegenwärtig einen Resthof von 1897 in seinen Ursprungszustand auf. Dieses Jahr soll die Scheune „neue“ Dachziegel aus der Vorkriegszeit, die Körner mit Freunden aus einem Nachbardorf geborgen hat, bekommen. Auch wenn er nicht mehr in Gorbitz wohnt, rettet er auch in seiner früheren Heimat noch wichtige Zeitzeugnisse wie die 40 Jahre alte Rose von der Terrasse der legendären inzwischen abgerissenen Gaststätte „Grüner Heinrich“.

Lesetipp:Stadteilchronik „Gorbitzer Höhenpromenade – Dresdens vergessener Schatz“ vom Matthias Körner ISBN-Nr: 978-3864689062

Von Thomas Baumann-Hartwig