Nicht anfassen, nicht füttern! Mehr Gebrauchsanweisung haben die Schöpfer des Monsterfischs am Dresdner Elbufer nicht hinterlassen. Keinerlei Hinweise auf die Urheber, nichts zum Zweck des eigenen Tuns. Stattdessen wird nun eifrig spekuliert, gegoogelt und sich dann im besten Fall damit abgefunden, dass diese Fragen vorerst doch unbeantwortet bleiben.

Für den zuständigen Sachbearbeiter im Rathaus, der sich um die „behördliche Zustimmung“ kümmert, sicher nicht befriedigend. Darüber hinaus ist diese Frage aber letztlich gar nicht weiter erheblich. Was zählt ist, dass der Fisch etwas auslöst. Und – egal ob es sein oder seine Schöpfer so wollten oder nicht – seine wuchtige Flosse in eine offene Dresdner Wunde gelegt hat.

Anderswo Normalität

Dass nun die halbe Stadt über den Fisch spricht, zeigt vor allem, wie ungewöhnlich Urban Art – wozu sich das lila Ungetüm als in den öffentlichen Raum gespieenes Objekt zweifelsfrei zählen lässt – in fast all seinen Facetten im eigentlich als kulturell reich gesegnet geltenden Dresden ist. In Paris, Kopenhagen oder Zürich hätte der Fisch sicher auch die Menschen begeistert, aber wohl kein derartiges Rätselraten ausgelöst. Kunst im öffentlichen Raum, legale wie illegale, ist dort dankbar angenommene Normalität.

In Dresden findet sich die Urban Art indes in der Nische wieder, lebt für gewöhnlich im Klein-Klein, abgesehen von einigen wuchtigen, bunten Ausreißern auf großen Giebeln. Institutionell erfährt diese Kunst in der Stadt kaum Anerkennung und Förderung. Die Kulturmetropole Dresden gönnt es sich, angesichts ihrer sonst üppigen Pfründe, die Urban Art selbstzufrieden links liegen zu lassen.

Vorbild Chemnitz

Nun geht es dabei nicht nur um Graffiti oder ein paar hippe Installationen fürs Dresdner Stadtbild. Urban Art ist längst mehr als irgendein wildes Geschmiere an Hausfassaden. Sie ist in den renommierten Galerien der Welt angekommen und – wie im Fall der Arbeiten des britischen Künstlers Banksy – ein Millionengeschäft. Vor allem aber ist es eine niederschwellige Kunst, mit der sich nicht mehr nur progressive europäische Städte zu schmücken und zu vermarkten wissen.

Genau das haben auch die Köpfe hinter der erfolgreichen Chemnitzer Bewerbung als Kulturhauptstadt 2025 gesehen. Kunst findet eben nicht nur in Museen statt, sondern umgibt Menschen in ihrem Alltag. So kamen dann Projekte wie „Stadtmöblierung meets Streetart“ zustande, bei der internationale Vertreter der Szene funktionale Elemente für den öffentlichen Raum entwarfen. Und beim früh gescheiterten Mitbewerber Dresden? Dort tauchte der Begriff Urban Art in der Hochglanzbroschüre genau kein (!) Mal auf.

Dass Urban Art unabhängig von ihrem kulturell-ökonomischen Aspekt darüber hinaus noch einen sehr viel wichtigeren Mehrwert bietet, hat die Stadtverwaltung im Fall des Fischs erkannt. Der ist nämlich „cool“, weil er die Menschen berühre, hieß es.

Ja, das tut Kunst. Das ist Kunst.

Von Sebastian Kositz